Frauke Ludowig platzt während TV-Show das Kleid

Eigentlich wollte Frauke Ludowig nur in einem besonders schicken Kleid bei „Exclusiv Weekend“ auftreten. Doch das Outfit wurde der Moderatorin zum Verhängnis.

Köln – Im TV erleben die Zuschauer Frauke Ludowig (59) stets tipptopp gestylt. Die RTL-Moderatorin liebt es, sich in schicke Outfits zu werfen und vor der Kamera für Wow-Momente zu sorgen. So auch kürzlich: Für ihre Sendung „Exclusiv Weekend“ wurde die Blondine zur „Lady in Red“. Das atemberaubende Kleid führte sie ihren 358.000 Instagram-Followern in einem kurzen Video vor. Darin läuft Ludowig wie ein Model den Teppich entlang und zeigt das enganliegende rote Dress von vorne sowie von hinten.

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig bekommt Lob für ihr Outfit

Die Fans reagierten entzückt. „Kompliment für dein Kleid, du siehst toll aus“, schwärmte ein Follower. Andere hinterließen Kommentare wie „Boah tolles Kleid“, „Du bist schöner als die Sonne“, „Sehr elegant“ und „Rot ist einfach deine Farbe“. Zu dem Zeitpunkt ahnten die Fans nicht, welche Probleme das Outfit der Moderatorin bereiten würde.

Frauke Ludowig steckt nach der Sendung in Kleid fest

Später zeigte Frauke Ludowig in ihrer Instagram-Story, dass ihr vor laufender Kamera ein Fauxpas passiert war: Das Kleid war geplatzt! „Der Reißverschluss ist kaputtgegangen – während der Sendung“, enthüllte die Journalistin. Immerhin hatte sie Glück im Unglück: Die TV-Zuschauer bekamen von dem Malheur nichts mit. „Es hat gerade noch gehalten“, zeigte sie sich erleichtert. Das hätte auch ganz anders ausgehen können!

In dem Video ist zu sehen, wie Ludowigs Make-up-Artist Lukas Kuciel versucht, sie aus dem Dress zu befreien. Das gestaltete sich jedoch schwieriger als gedacht, denn der Reißverschluss war eingeklemmt. „Frauke, es tut mir leid, aber ich glaube, ich kriege dich aus dem Kleid nicht raus“, lautete die Hiobsbotschaft.

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig platzte bei ihrer Moderation von „Exclusiv Weekend“ ihr rotes Kleid vor laufender Kamera. Auf Instagram teilte sie anschließend einen Schnappschuss von ihrem Malheur. © Screenshots: Instagram/ fraukeludowig_official

Die beiden sahen schließlich nur noch eine Lösung: „Wir müssen es aufschneiden.“ Wie sich die Moderatorin letztendlich aus dem verhängnisvollen Kleid befreien konnte, war nicht zu sehen. Die Promi-Expertin äußerte sich erst kürzlich über die Trennung von Oliver (45) und Amira Pocher (30) und „war nicht überrascht“. Verwendete Quellen: Instagram.com/ fraukeludowig_official