„Gerade noch mit mir gesprochen“: Aaron Carter chattete kurz vor Tod mit Mic Garcia

Mic Garcia trauert im Netz um seinen verstorbenen Freund. © Instagram/Mic Garcia & Imago

Schockierende Nachrichten: Aaron Carter wurde tot in seinem Haus aufgefunden. Jetzt spricht sein Freund Mic Garcia über die letzten Stunden vor Aarons Tod. Die genaue Todesursache ist bisher noch nicht öffentlich bestätigt.

Lancaster - Am Samstag ereilten traurige Nachrichten die Welt. Laut der amerikanischen Boulevard-Nachrichtenplattform tmz wurde der 34-jährige Aaron Carter tot in der Badewanne in seinem Haus in Lancaster aufgefunden. Auch Nick Carter (42), bekanntes Mitglied der Backstreet Boys, äußerte sich bereits öffentlich zu dem Tod seines Bruders. Am Sonntag widmete er Aaron bei seinem Konzert ein Lied. Auch auf Instagram postete der 42-jährige Sänger bereits eine Reihe von Bildern, welche die beiden in jüngeren Jahren zeigt.

Unter den Post schrieb Nick berührende Worte, die sich an seinen Bruder richten: „Ich werde dich mehr vermissen als sich irgendjemand vorstellen kann. [...] Jetzt kannst du endlich den Frieden haben, den du hier auf Erden nie finden konntest.“ Auch Aarons enger Freund Mic Garcia, bekannt unter seinem Künstlernamen Checkthestar, äußert sich zu dem Tod des Pop-Sängers. Laut der „Bild“-Zeitung haben die beiden kurz vor dem Tod des Sängers noch auf Instagram kommuniziert. Der Musiker habe in einer Instagram-Story gesagt: „Bruder, ich habe gerade noch mit dir gesprochen“ und habe dazu Ausschnitte des Chats veröffentlicht. Die Story habe er später jedoch wieder gelöscht.

Kurz vor seinem Tod schrieb Aaron Carter noch mit Freund Checkthestar

Nachdem Mic seine Instagram-Story wieder gelöscht hatte, widmete er seinem Freund einen Post auf dem Sozialen Netzwerk. Er schrieb: „Danke, dass du an mich geglaubt hast, dass du mit mir gearbeitet hast, mich so viel gelehrt hast [...] Bruder, du bist eine Legende. Ich werde alles tun, um dein Vermächtnis in Ehren zu halten, so wie ich es dir versprochen habe! Die Welt liebt dich.“ Andere berühmte Persönlichkeiten, wie Paris Hilton und die Boyband *NSYNC, bekundeten ebenfalls öffentlich ihr Beileid.