„Geraucht wie ein Schlot“: Katja Burkard macht bei Instagram Kippen-Geständnis

Katja Burkard moderiert „Punkt 12“ bei RTL © Instagram/katja_burkard_official

Katja Burkard hat einen kurzen Clip auf Instagram geteilt, in dem sie sich scheinbar gerade eine Zigarette anzünden will. Doch der Post geht dann in eine ganz andere Richtung.

Natürlich steckt sich Katja Burkard (57) in ihrem aktuellen Instagram-Video keine Zigarette an. Wie die „Punkt 12“-Moderatorin im Text zum Video erklärt, hat sie das Rauchen vor langer Zeit aufgegeben. Sie schreibt: „Ich bin zum Glück seit vielen Jahren clean“, gibt aber auch zu, dass sie „geraucht habe wie ein Schlot“. Damals sei es noch üblich gewesen, im Büro zu rauchen - heute undenkbar.

Wie sie es geschafft hat, Nichtraucherin zu werden und zu bleiben, verrät sie leider nicht. Aber darum geht es in dem Post auch nicht. Das eigentliche Thema ist ein anderes, für das Katja Burkard ihre Raucher-Vergangenheit lediglich als Aufhänger nutzt. Sie berichtet von einem Logistik-Unternehmen in Essen, das seinen nichtrauchenden Mitarbeitern einen zusätzlichen Urlaubstag schenkt.

Was sagen Katja Burkards Follower zum Extra-Urlaub für Nichtraucher?

Die Begründung der Firma fasst Katja Burkard so zusammen: „Die vielen Pausen der Raucher sind unfair gegenüber den Nichtrauchern und deshalb kriegen die einen zusätzlichen freien Tag!“ Nun möchte die „Wechseljahre? Keine Panik!“-Autorin von ihren Fans wissen, was sie von dieser Regelung halten. Sie fragt: „Extra-Urlaub für Nicht-Raucher? Was sagt ihr? Richtig und gerecht oder nicht nötig?“

Erwartungsgemäß fallen die Antworten unterschiedlich aus. „Lasst die Leute doch rauchen!“ meint eine Dame. Viele Rauchende berichten, dass sie sich für ihre Zigarettenpausen sowieso „ausstempeln“ und somit gar keine Arbeitszeit mit dem Rauchen verbringen. Die meisten Nutzer, Raucher oder Nichtraucher, sind sich aber einig, dass ein zusätzlicher Tag für Nichtraucher okay ist und vielleicht ein guter Ansporn sein könnte. „Eine weitere Belohnung zum gesünderen Leben“, fasst es ein User zusammen.