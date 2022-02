„Gerechte Arbeitsaufteilung“: Schwangere Christin Stark unterstützt Stiefsohn beim Songwriting

Die letzten Schwangerschaftsmonate können ziemlich anstrengend sein. Christin Stark hat trotzdem noch Zeit für ihren Stiefsohn übrig.

Am Bodensee - Beim „Schlagerboom“ im Oktober 2021 gaben Matthias Reim (64) und Christin Stark (32) bekannt, dass sie ein Baby erwarten. Wann genau der Schlager-Spross auf die Welt kommen wird, ist noch nicht bekannt. Doch einem neuen Instagram-Schnappschuss nach zu urteilen, kann es nicht mehr so lange dauern. Auf dem Bild ist die Sängerin zu sehen, die in einer blauen Latzhose entspannt auf einem Stuhl sitzt und kleine Snacks vernascht. Auf den Ohren hat sie Kopfhörer und die Musikinstrumente um sie herum deuten an, dass Christin sich in einem Studio befindet.

Im Hintergrund ist durch eine Glastür eine zweite Person zu sehen, die vor einem Mikrofon steht und singt. Bei genauerem Hinschauen erkennt man, dass es sich um Julian Reim (26), den Sohn ihres Mannes Matthias und damit ihren Stiefsohn handelt. Durch die Bildbeschreibung wird dann auch klar, was die beiden zusammen im Studio machen: Offenbar hilft Christin Julian beim Liedtexten. Unter dem Hashtag „Songwriting“ schreibt die Musikerin: „… Und gerechte Arbeitsaufteilung“ mit einem zwinkernden Emoji.

Christin Stark und Julian Reim verstehen sich den Fotos nach zu schließen blendend.

Lange Zeit spotteten Schlagerfans über den Altersunterschied zwischen Christin Stark und Matthias Reim. Fest steht, dass die werdende Mutter nur einige Jahre älter ist als der Sohn ihres Mannes. Für die beiden ist das allerdings kein Problem. Stattdessen sind sie sich freundschaftlich verbunden und arbeiten gemeinsam an neuen Tracks für den Nachwuchs-Schlagerstar. Wann Julian seine neue Musik veröffentlicht, steht allerdings noch in den Sternen.

Seine Halbschwester Marie Reim (21), die aus der Beziehung zu Sängerin Michelle (50) stammt, hat diesen Schritt schon gewagt: Ihre neue Single „Ich hab dich durchschaut“ ist seit heute zu haben. Noch im vergangenen September sprach Marie im Interview mit „Meine Schlagerwelt“ darüber, dass die Liebe zur Musik sie mit ihrem älteren Bruder verbinde. „Wir quatschen, tauschen uns aus über die Liebe und das Leben, über Musik und neue Songs, die wir schreiben und alles, was eben gerade ansteht, aus“, erzählte sie offen.