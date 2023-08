Katie Price hat Gerichtstermine satt

Katie Price steht immer wieder vor Gericht. © Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Die 45-Jährige war nicht nur einmal in den Schlagzeilen der britischen Presse. Immer wieder muss sie sich vor Gericht verantworten. Darauf hat sie keine Lust mehr.

London - Das britische Model Katie Price (45) hat die ständigen Gerichtstermine satt und würde nach eigenen Worten lieber ins Gefängnis gehen. Es sei gut, dass sie privatinsolvent sei, sagte die 45-Jährige in einem Podcast der BBC, der in dieser Woche veröffentlicht wurde. Auch wolle sie lieber ins Gefängnis gehen, als ständig damit bedroht zu werden.

„Ich war in letzter Zeit häufiger vor Gericht, als dass ich warme Abendessen hatte“, sagte Price im Gespräch mit Moderatorin Michelle Visage in deren Podcast „Rule Breaker“. „Macht es einfach“, sagte sie an die Justiz gerichtet. Sie habe keine Angst vor Haft. Dann habe sie es wenigstens hinter sich, sagte Price weiter.

Price wurde 2019 für insolvent erklärt. Im Jahr 2021 wurde sie zudem zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, nachdem sie sich betrunken und nach Drogenkonsum ins Auto gesetzt und sich mit ihrem BMW überschlagen hatte. dpa