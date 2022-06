„Geschenk des Himmels“: Patricia Kelly bedankt sich mit süßem Familienpost bei ihren Liebsten

Patricia Kelly ist ein echter Familienmensch! In einem neuen Instagram-Beitrag richtet die Sängerin bewegende Worte an ihre Lieben. (Fotomontage) © Instagram/Patricia Kelly

Wer Patricia Kelly (52) kennt, der weiß: Nichts ist der Schlagersängerin wichtiger als ihre Familie. Dies machte die zweifache Mutter nun mit einem emotionalen Instagram-Post deutlich. Auf ihrem Account teilte sie eine Reihe von Aufnahmen, die Einblicke in ihren harmonischen Familienalltag geben.

Liebevoll umarmt Patricia auf einem Bild ihren ältesten Sohn Alexander (20). Ein weiteres zeigt, wie sie ihrem Nesthäkchen Iggi Kelly (19) ein Küsschen auf die Wange gibt. Auch ein Foto ihres Ehemanns Denis Sawinkin (49) durfte nicht fehlen. Mit dem gebürtigen Russen ist Patricia bereits seit 2001 verheiratet. Das Paar führt eine wahre Bilderbuch-Ehe und hat zusammen eine ganze Reihe von Krisen überstanden.

Zu Patricias Lieben zählen allerdings nicht nur Ehemann Denis und die gemeinsamen Söhne, sondern auch die zwei Hunde der Familie. In einem kurzen Clip sieht man, wie ihre Männer auf dem Sofa sitzen und die Vierbeiner streicheln. Die ganze Familie scheint viel Spaß beim gemütlichen Zusammensitzen im heimischen Wohnzimmer zu haben – von Streitigkeiten keine Spur.

Fans sind begeistert von Patricia Kellys Familienglück

„Ich liebe meine Familie!“, kommentierte Patricia die Bilderserie und wünschte ihren Followern ein schönes Wochenende. Auch in den Hashtags drückte die Musikerin aus, dass ihre Familie ihr größtes Glück im Leben ist. „Sie sind meine Welt“, schwärmte die gläubige Christin und bezeichnete ihre Lieben als „Geschenk des Himmels“. Ihr Herz schlage da, wo ihr Zuhause ist, so Patricia Kelly.

Mit ihrem Beitrag begeisterte sie zahlreiche Follower. „Familie ist alles. So wunderschön!“, schwärmte ein User. Dem stimmte ein weiterer zu: „Familie ist das höchste Gut, was man haben kann. Die Zeit mit ihr ist so kostbar, die Liebe unendlich.“ Und ein dritter meinte mit Bezug auf Patricias Worte: „Denis, Alex und Iggi sind ein Geschenk von Gott. Er hat es gut gemeint mit dir.“

Auch Sohn Iggi reagierte auf den Post und hinterließ zwei Herzaugen-Emoji, auf die Patricia wiederum mit eigenen Herzchen antwortete. Das junge Talent ist mittlerweile in die musikalischen Fußstapfen seiner Mutter getreten und veröffentlichte vor kurzem die Single „Trash“. 2017 hatte er bereits bei „The Voice Kids“ teilgenommen.