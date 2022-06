Die Geissens: Böse Prügelei auf Yacht Indigo Star: Boot muss ohne Kapitän auskommen

Von: Felix Durach

In der neusten Folge ihres Podcasts berichten die Geissens von den kuriosesten Geschichten auf der Familien-Yacht „Indigo Star“. © wolf-sportfoto/imago-images/Instagram/carmengeiss_1965

Die Geissens sprechen in ihrem Podcast über die Familien-Yacht „Indigo Star“. An Bord soll es auch zu einer Prügelei gekommen sein. Carmen Geiss nennt Details.

Monaco – Egal ob Designer-Klamotten, teuren Schmuck oder Luxus-Sportwagen: die Familie Geiss führt ein Leben voller Luxus. Auch in der aktuellen Folge ihres eigenen Podcasts „Die Geissens - ein schrecklich glamouröser Podcast“, spricht die bekannte Reality-TV-Familie über ein Luxus-Produkt, was einen großen Teil im Leben der Familie einnimmt: die 40 Meter lange Yacht „Indigo Star“.

„Die Geissens“: Carmen nennt Details zur Prügelei auf der Familien-Yacht

Robert, Carmen und die Kinder Davina und Shania sprechen im Podcast nicht nur über die Kosten, die eine Yacht im täglichen Gebrauch verursacht, sondern berichten auch von den kuriosesten Geschichten rund um die „Indigo Star“. Die Yacht habe unter anderem schon „Prügeleien und Meutereien“ erlebt, eröffnet Carmen Geiss ihren Fans im Podcast.

Im Gespräch mit bild.de klärt die 57-Jährige auf, was sich hinter der abenteuerlich klingenden Ankündigung tatsächlich verbirgt. Der angesprochene Vorfall habe sich vor acht Jahren an Bord der Indigo Star ereignet, als die Yacht gerade in einem Hafen vor Anker lag. „Unser damaliger Ingenieur sowie der erste Offizier der Indigo Star waren nach Dienstschluss auf Ibiza etwas trinken und sind spät am Abend stark angetrunken auf das Boot zurückgekehrt“, leitet Carmen Geiss die Geschichte ein.

Kapitän der Geissens bricht sich das Bein: Situation auf der Yacht eskalierte

Als die beiden Crew-Mitglieder an Bord auf den Kapitän der Indigo Star trafen, war dieser offenbar wenig erfreut über den Zustand seiner Kollegen. „Dort trafen sie auf einen höchst verärgerten Captain, der die beiden direkt wieder vom Boot schmeißen wollte. Er forderte die beiden zudem auf, ihre Sachen zu packen“, berichtet die 57-Jährige weiter. Anschließend eskalierte die Situation und die Männer sollen sich zwischenzeitlich auch mit Messern bedroht haben.

„Daraufhin kam es zu einer Rangelei, bei der eines der Crew-Mitglieder so unglücklich auf das Bein des Captains gestürzt ist, dass dieser sich das Bein brach“, berichtet Carmen Geiss vom Ende der Geschichte. Der Verletzte musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden und die Geissens standen ohne Kapitän da. Der Vorfall war jedoch nicht die einzige abenteuerliche Geschichte der Indigo Star, die in der Vergangenheit auch in der Karibik in Seenot geraten war. Verwendete Quellen: „Die Geissens - ein schrecklich glamouröser Podcast“, bild.de