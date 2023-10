Nach 47.260.800 Sekunden: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Melissa ist offiziell geschieden

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ gaben sich Melissa und Philipp das Jawort. Vier Jahre später geht das einstige Traumpaar getrennte Wege.

Niedersachsen – Endlich offiziell Single! Das denkt sich derzeit die ehemalige „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidatin Melissa (30). 2019 lernte sie in der Reality-Show ihren späteren Ehemann Philipp (36) kennen. Die beiden blieben auch nach Abschluss der Dreharbeiten ein Paar und wurden im Dezember 2020 Eltern eines Sohnes. Ein Jahr später gaben Melissa und Philipp jedoch überraschend ihre Trennung bekannt. Seitdem ließen die beiden TV-Stars kein gutes Haar aneinander und stritten sich öffentlichkeitswirksam um das Sorgerecht für das gemeinsame Kind. Jetzt ist die Scheidung des einstigen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Traumpaares jedoch endlich final – und bringt Melissa zum Jubeln.

Melissa zählt auf Instagram die Zeit ihrer Ehe bis auf die letzte Sekunde

In einem Instagram-Beitrag teilt Melissa ihren Followern mit, dass sie seit Kurzem offiziell geschieden ist. Unter zwei Fotos, die sie mit breitem Grinsen und einer Flasche Sekt zeigen, freut sie sich über das Ende ihrer Ehe – und nimmt es dabei ganz genau. „47260800 Sekunden, 787680 Minuten, 13128 Stunden, 547 Tage, 78 Wochen & 1 Tag, 17 Monate & 29 Tage, 1 Jahr & 182 Tage: Beenden wir das Kapitel“, lauten die emotionalen Worte.

In dem Social-Media-Post schreibt sie weiter, dass sie sich während des Rosenkriegs mit Philipp nicht öffentlich und im Detail zu den Ereignissen äußern wollte. Jetzt sei es jedoch endlich Zeit für ein Statement zu ihrer Trennung. „Ich musste im letzten Jahr mehr Zeit und Geld beim Anwalt lassen, als man es je für möglich hielt. Und das nicht, weil ich es so gewollt oder angestrebt hätte“, erklärt Melissa.

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Melissa ist heilfroh über die Scheidung von Philipp

„Aber wie heißt es so schön? ‚Ein Boomerang kehrt zu der Person zurück, die ihn wirft.‘ Deshalb bin ich seit heute nicht nur offiziell geschieden, sondern habe auch in vielen anderen Belangen Klarheit. Ich hoffe, das macht in Zukunft einiges einfacher und vor allem ruhiger“, zeigt sie sich optimistisch. Welche Regelungen sie und ihr Ex-Partner insbesondere in Sachen Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn getroffen haben, verrät Melissa derweil nicht.

Verwendete Quellen: Instagram/melissa_aufdenerstenblick