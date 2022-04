„Geschmacksverlust“: Sophia Thomalla beleidigt Schlagerfans bei Instagram

Von: Jonas Erbas

Teilen

Schlager kann Sophia Thomalla offenbar überhaupt nicht ausstehen – und amüsierte sich deshalb über einen Post von „TV total“ (Fotomontage) © SMG via ZUMA Press Wire/dpa & Screenshot/Instagram/Sophia Thomalla

Dieser Spruch hat gesessen: Bei Instagram macht sich das Team hinter „TV total“ über Schlagerfans lustig. Von denen hält offenbar auch Sophia Thomalla nicht viel – und teilt den Beitrag deshalb prompt auch selbst.

Berlin - Was Musik angeht, ist Sophia Thomalla (32) kein unbeschriebenes Blatt: Die Schauspielerin war nicht nur bereits mit Rockstars wie Rammstein-Frontmann Till Lindemann (59) oder dem Norweger Andy LaPlegua (46) liiert, sondern hört auch privat gerne härtere Nummern. Von Schlager hält die 32-Jährige dahingegen offenbar eher wenig, wie ein von ihr geteilter Beitrag nun belegt.

Sophia Thomalla teilt „TV total“-Post – und schießt damit gegen Schlagerfans

Seit 2021 flimmert „TV total“ bei ProSieben wieder über die Fernsehbildschirme und wie bereits unter Stefan Raab (55) nimmt auch Neu-Moderator Sebastian Pufpaff (45) kein Blatt vor den Mund. Immer wieder amüsiert sich der 45-Jährige über seine Kollegen aus der Schlagerbranche, witzelte zuletzt über „Die Giovanni Zarrella Show“, bei welcher er sich vor einigen Monaten sogar selbst einschleichen wollte. Auch in den sozialen Netzwerken kommen Gags auf Kosten der Schlagerstars – und nun auch der -fans – nicht zu kurz.

Sowohl Schlagerfans als auch Coronainfizierte „leiden unter Geschmacksverlust“, heißt es in einem Post der ProSieben-Sendung „TV total“ – dem stimmt wohl Sophia Thomalla wohl zu, immerhin teilte sie den Beitrag mit einem lachenden Smiley © Screenshot/Instagram/Sophia Thomalla/TV total

„Was haben Schlagerfans und Coronainfizierte gemeinsam? Beide leiden unter Geschmacksverlust“, hieß es in einem Post, den das Team hinter der ProSieben-Sendung am Mittwochabend (13. April) teilte – ein Spruch, der auch Sophia Thomalla zum Lachen brachte. Das 32-jährige Model teilte den Beitrag deswegen auf ihrem eigenen Instagram-Profil und machte damit mehr als deutlich, was sie von Volksmusik und Co. hält.

Sophia Thomalla ist kein Schlagerfan – ihr Herz schlägt für Rockmusik

Schlager trifft also so gar nicht Sophia Thomallas Musikgeschmack, denn die 32-Jährige mag es allem Anschein nach lieber rockig. Ihre Mama Simone (57) musste sich erst an den Umgang ihrer Tochter mit deren Partnern aus der Branche arrangieren, wie sie 2019 in „Inas Nacht“ verriet: „Wenn du den Menschen hinter dieser Kunstfigur nicht kennst, dann kriegst du schon mal ein bisschen Schnappatmung“, äußerte sie sich damals über Till Lindemann.

Mit dem Rammstein-Rocker war die 32-Jährige von 2011 bis 2015 zusammen, offenbarte jüngst jedoch, dass er sie noch immer präge: Sie wolle „nicht zum Rest gehören“, so Sophia Thomalla über Till Lindemann in einem Interview. Verwendete Quellen: instagram.com/sophiathomalla, Inas Nacht (Staffel 15, Folge 3)