„Total verändert das Gesicht”: Fans von Lena Gercke diskutieren neues Bild des GNTM-Models

Model Lena Gercke sorgt mit einem neuen Selfie für Aufsehen. Ihr Aussehen habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert, kritisieren die Fans.

Ibiza - Auf ihrem Instagram-Kanal teilt GNTM-Gewinnerin Lena Gercke (35) regelmäßig Bilder von sich – ganz zur Freude ihrer über drei Millionen Follower. Unter ihrem neuesten Beitrag, einem Foto des dezent geschminkten Models im weißen T-Shirt auf Ibiza, häufen sich jedoch negative Kommentare.

Lena Gerckes Lippen wirken voller

„Total verändert, das Gesicht... schade”, schreibt eine Userin dazu. „Dein altes Gesicht hat mir hundert Mal besser gefallen. Sehr schade dass du es nicht so gelassen hast”, pflichtet eine andere bei. „Hast du eigentlich deine Lippen machen lassen?”, wundert sich ein weiterer Nutzer.

Tatsächlich wirken die Lippen im Vergleich zu Gerckes Model-Anfängen voller. Ein Fan erklärt das folgendermaßen: „Licht und Lipgloss können täuschen.” Sie meint: „Da ist nichts gemacht! […] Aber selbst wenn, es sieht immer noch schön aus.” „Du bist wunderschön” oder „Süßes Lächeln“ stimmen Andere zu.

Von der GNTM-Siegerin zur Moderatorin und Designerin

Lena Gercke hat sich nicht zu den Kommentaren geäußert - im Gegensatz zu 2019, als Gerüchte um eine Busen-OP kursierten. Unter einem Foto des Models im roten Bikini fragte damals ein Fan: „Hast du dir die Möpse machen lassen?“ Gerckes Antwort: „Nope”. Bleibt abzuwarten, ob sie auch das Geheimnis um ihre Lippen lüften wird.

Lena Gercke wurde 2006 durch Heidi Klums Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ bekannt. Nach ihrem Sieg folgte eine internationale Model-Karriere. Auch als Moderatorin von „The Voice of Germany“ oder als Designerin für About You hat sich die 35-Jährige mittlerweile einen Namen gemacht.

Erst vor wenigen Monaten verkündete GNTM-Gewinnerin Lena Gercke (34), dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Damals zeigte sich die Blondine im Sommerkleid mit Babybauch: „Ich glaub es wird ein Junge“.