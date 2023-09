Rund 1.400 Euro Schaden: Kader Loths Oktoberfest-Dirndl wurde gestohlen

Kader Loth hatte ihre Luxus-Outfits für das diesjährige Oktoberfest bereits gepackt. Doch der Koffer mit dem Dirndl wurde von dreisten Dieben gestohlen.

München – Kader Loth (50) hat keine Lust mehr auf Party. Eigentlich wollte die Reality-Queen wie zahlreiche andere Promis in den kommenden Tagen das Münchener Oktoberfest unsicher machen, doch ein fieser Diebstahl machte ihr jetzt vorerst einen Strich durch die Rechnung. Denn Kader hat nichts zum anziehen! Dass die einstige „Big Brother“-Teilnehmerin die Wiesn nur stilecht im Dirndl besuchen würde, stand für sie fest. Der Koffer mit den Luxus-Trachten wurde jedoch kurz vor knapp von Unbekannten aus Kaders Auto entwendet.

Durch den Diebstahl ist Kader Loth ein Schaden in Höhe von 1.400 Euro entstanden

„Ich war zwischen Ärger und Tränen“, erzählt Kader Loth im Bild-Interview über den Vorfall. Unbekannte Diebe hatten ihren Wagen geknackt und das Gepäckstück entwendet, das Kader zuvor für ihren Aufenthalt in München mit allerlei Luxusgütern gefüllt hatte.

Den Schaden schätzt Kader auf etwa 1.400 Euro. Viel schlimmer als der finanzielle Aspekt ist für Kader jedoch der Verlust ihrer mit viel Liebe zusammengestellten Outfits. „Alles weg, meine tollsten Sachen“, erklärt sie niedergeschlagen – darunter eben auch ihr Luxus-Dirndl.

Die Diebe haben Kader Loths Auto womöglich bewusst ausgewählt

Dass gerade Kader Loths Fahrzeug von den unbekannten Langfingern aufgebrochen wurde, scheint kein Zufall zu sein. Denn nur kurze Zeit vor dem Diebstahl war der TV-Star für Dreharbeiten in der Nähe unterwegs. „Vermutlich sind sie durch mein Kamerateam auf mich aufmerksam geworden“, befürchtet Kader. Dass das Verbrechen jemals aufgeklärt wird, glaubt die 50-Jährige nicht. Und selbst wenn, wäre es wahrscheinlich zu spät: Das Oktoberfest ist in vollem Gange und Kader Loth muss sich jetzt in Windeseile ein neues Dirndl zulegen.

Eigentlich wollte Kader Loth in ihrem Luxus-Dirndl das Oktoberfest stürmen. Doch ein Diebstahl machte ihr einen Strich durch die Rechnung. © IMAGO / Marja & Instagram / kader_loth

Andere Promis hatten mehr Glück und können bereits ausgelassen und in Tracht auf dem Oktoberfest feiern. Eine besonders gute Figur machte Uschi Glas (79), die sich fesch im Dirndl und mit Gewehr präsentierte. Verwendete Quellen: Bild.de, Bunte.de