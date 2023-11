„Wird ihr nicht besser gehen“: Kronprinz Haakon äußert sich zu Mette-Marits Gesundheit

Von: Susanne Kröber

Mette-Marits Krankheit hat sie und Kronprinz Haakon noch fester zusammengeschweißt. (Fotomontage) © IMAGO/TT/PPE

Norwegens Kronprinz Haakon befindet sich aktuell allein auf Deutschlandreise. Mette-Marit kommt nach - immer vorausgesetzt, ihr Gesundheitszustand lässt es zu.

Hamburg – Vier Tage verbringt Kronprinz Haakon (50) in Deutschland. Den Auftakt machte München, dann ging es für Norwegens zukünftigen König weiter nach Hamburg, bevor die Reise dann am Donnerstag in Berlin zu Ende geht. Dort soll auch Kronprinzessin Mette-Marit (50) zu ihrem Mann stoßen. Dass solche gemeinsamen Termine nur schwer planbar sind, offenbart Haakon jetzt in seiner am 2. November erschienenen Biografie „Haakon – historier om en tronarving“ (dt.: „Haakon – Geschichten über einen Thronfolger“), die in Zusammenarbeit mit dem Journalisten Kjetil Østli (48) entstand.

„Die Unsicherheit ist immer da“: Kronprinz Haakon muss viele Termine ohne Mette-Marit absolvieren

„Sie muss darauf achten, dass sie sich gesundheitlich nicht zu viel zumutet. Daher haben wir uns für Berlin entschieden. Ich werde die Termine in Hamburg und München alleine wahrnehmen“, erklärte Kronprinz Haakon im Vorfeld seines Deutschlandbesuchs im Bild-Interview. Auch in seiner Biografie spart der Thronfolger den Gesundheitszustand seiner Ehefrau nicht aus. „Sie hat viele schöne Tage, auch wenn die Unsicherheit immer da ist. Müssen wir absagen? Das wissen wir nie im Voraus“, zitiert Svensk Damtidning aus Haakons Werk.

Über Mette-Marits Alltag mit chronischer Lungenfibrose sagt Norwegens Kronprinz: „Es wird ihr nicht besser gehen, aber es wird auch nicht so schnell schlimmer werden. Das ist das Ziel der Ärzte. Aber auch das gehört zum Leben dazu – die Krankheit und der gemeinsame Umgang mit Schwierigem.“ Dass Haakon und Mette-Marit in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten, haben sie in 22 Jahren Ehe mehrfach bewiesen. Dabei hatte das Paar keinen einfachen Start.

Mette-Marit leidet an chronischer Lungenkrankheit Im Oktober 2018 wurde bekannt gegeben, dass Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit bereits seit einigen Jahren an chronischer Lungenfibrose erkrankt ist. Die Krankheit ist nicht heilbar, Patienten leiden dabei vor allem unter Kurzatmigkeit, Husten und Atemnot. Lässt es ihr Gesundheitszustand nicht zu, muss Mette-Marit Veranstaltungen absagen, so wie zuletzt das Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf von Schweden.

Trotz zwischenzeitlicher Trennung fanden Mette-Marit und Haakon wieder zueinander

1999 lernte Kronprinz Haakon seine Mette-Marit kennen, die zwei Jahre zuvor bereits Mutter geworden war. Sohn Marius Borg Høiby (heute 26) stammt aus einer Beziehung mit Morten Borg. „Wir schafften es, es geheim zu halten und trafen uns bei gemeinsamen Freunden und bei mir zu Hause. Einige Freunde wussten, dass Mette und ich uns trafen, aber nicht viele. Sie hatte ein kleines Kind, also war es nicht abzusehen, dass wir beide ein Paar werden würden“, erzählt Kronprinz Haakon laut Se og Hør in seiner Biografie.

Vor einer geplanten Reise des Thronfolgers nach New York trennte sich das Paar damals sogar, doch die Liebe siegte und die beiden kamen wieder zusammen. Im Herbst 2000 folgte schließlich das große Liebes-Outing, nachdem sich Haakon und Mette-Marit Arm in Arm der Presse gezeigt hatten. Mit der Verlobung am 1. Dezember 2000 folgte schließlich die offizielle Bestätigung. Das norwegische Thronfolgerpaar hat zwei gemeinsame Kinder, Sverre Magnus (17) und Ingrid Alexandra (19), die zuletzt mit Prinz Christian an dessen 18. Geburtstag auf Flirtkurs ging. Verwendete Quellen: bild.de, seoghor.dk, svenskdam.se