Gesundheitlich angeschlagen: Komikerin Hazel Brugger fällt längere Zeit aus

Hazel Brugger gönnt sich eine Auszeit © Guido Kirchner/dpa/picture alliance

Lebensumstellung! Hazel Brugger legt eine Pause ein, weil sie gesundheitlich angeschlagen ist. Die Komikerin enthüllte, dass sie Zeit zur Erholung brauche.

Köln – Hazel Brugger (28) ist eine der erfolgreichsten Stand-up-Comedians Deutschlands, der Schweiz und Österreichs, und gewann 2020 sogar den Deutschen Comedypreis. Die in Kalifornien geborene TV-Persönlichkeit ist seit 2020 mit ihrem Ehemann Thomas Spitzer (33) verheiratet und zieht mit ihm ein gemeinsames Kind groß.

Hazel Brugger teilt ehrliches Statement - und kündigt Pause an

Die Karriere und das viele Touren mit ihrem Kind unter einen Hut zu bringen, habe sich für den TV-Star jedoch als schwierig und „zu viel“ herausgestellt. Die Mutter verriet jetzt in einem auf Twitter veröffentlichten Statement, sie habe „es nicht geschafft und es war zu viel und vor allem: Es hat mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht und das kann‘s doch eigentlich nicht sein.“

Sie kündigte an, dass sie „jetzt längere Zeit gesundheitlich angeschlagen, erschöpft“ gewesen sei und „die Umstände nutzen [wolle], um eine Pause einzulegen, die ich letztlich seit Beginn der Schwangerschaft, ja, seit Beginn der Pandemie, also gut 2 Jahren, nicht hatte.“ Nicht nur das Touren mit einem Kind habe sie unterschätzt, sondern auch die vielen Verschiebungen und Absagen inmitten der Corona-Pandemie hätten sie als Künstlerin mit der Zeit ausgelaugt.

Hazel Brugger kündigt Pause wegen angeschlagener Gesundheit an

Der Komikerin, deren Ehemann in der Zeit ihrer Pause eine große Hilfe für sie sei und alles managt, gehe es inzwischen jedoch schon wieder viel besser. Sie verkündete: „Es geht mir eigentlich sogar echt richtig gut, aber ich darf dieses Hoch jetzt nicht falsch interpretieren und möchte mich noch weiterhin ein bisschen schonen.“

Die Prominente habe jetzt vor, ihr Leben „radikal umzustellen“ und hoffe, die ihr zuvor verlorengegangene Freude an ihrer Arbeit wiederzufinden. „Ich weiß, dass ich gut in dem bin, was ich tue, und ich weiß, dass meine Arbeit mir eigentlich viel Freude bereitet“, erzählte die beliebte Slam-Poetin. Wir wünschen der Komikerin eine erholsame und wohlverdiente Pause!