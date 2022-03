„Gesundheitliche Probleme“: Bruce Willis beendet Schauspielkarriere

Von: Alica Plate

Bruce Willis beendet Schauspielerkarriere wegen Krankheit © dpa | Takashi Seida/dpa/PA Wire | Ian West

Eine Nachricht, die etliche Fans extrem bestürzt: Bruce Willis hängt seine Schauspielerkarriere an den Nagel. Die Umstände scheinen dabei extrem dramatisch zu sein.

München/Los Angeles – Action-Fans müssen nun ganz stark sein: Wie nun bekannt wurde, beendet Bruce Willis seine Schauspielkarriere. Das Dramatische daran: Ausgerechnet eine Krankheit soll hinter dem Aus stecken, wie seine Tochter nun auf Instagram bekanntgibt.

Bruce Willis wurde durch „Stirb langsam“ zum Hollywoodstar

Lange zählte Bruce Willis zu einer der größten Stars in Hollywood. Besonders die „Stirb langsam“-Filme, in denen er die Rolle des coolen New Yorker Cops John McClane einnahm, machten ihn extrem erfolgreich. Ein Actionstar, dessen Karriere nicht abzuflachen schien.

Doch am Mittwoch die erschreckende Nachricht: Der 67-Jährige wird seine Karriere beenden! Innerhalb eines Instagram-Postings spricht seine Tochter Rumer Willis nun offen über die Entscheidung und enthüllt, was tatsächlich dahinter steckt. Dabei wird klar: Die Entscheidung fiel allen Beteiligten extrem schwer.

„Gesundheitliche Probleme“: Bruce Willis beendet Schauspielkarriere

„Als Familie wollten wir mitteilen, dass unser geliebter Bruce einige gesundheitliche Probleme hat und bei ihm kürzlich eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Infolgedessen und nach reiflicher Überlegung tritt Bruce von der Karriere zurück, die ihm so viel bedeutet hat“, so Rumer unter einem Instagrambeitrag, auf dem ihr Vater zu sehen ist.

Weiter heißt es: „Dies ist eine wirklich herausfordernde Zeit für unsere Familie und wir sind so dankbar für eure anhaltende Liebe, euer Mitgefühl und eure Unterstützung“, so Rumer weiter. „Wir bewegen uns als starke Familieneinheit durch dies und wollten seine Fans einbeziehen, weil wir wissen, wie viel er euch bedeutet, so wie ihr ihm.“ Verwendete Quellen: Instagram/rumerwillis