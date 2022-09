Prinz Charles und Prinz William eilen nach Balmoral: Sorge um Queen Elizabeths II. Gesundheit wächst

Von: Julia Hanigk, Larissa Glunz

Wie steht es um Queen Elizabeths II. Gesundheit? Diese Frage schwirrt derzeit nicht nur durch die Köpfe der Briten. Seitdem der Buckingham-Palast verkündet hat, dass sich die königlichen Ärzte Sorgen um die Regentin machen, ist ganz Großbritannien beunruhigt.

Update 18:26 Uhr: William, Andrew, Edward und Sophie sind jetzt auf Schloss Balmoral angekommen. Die Familienangehörige sind nun bei der Queen vor Ort, Prinz Harry wird noch erwartet.

Update 17:50 Uhr: In Sorge um Queen Elizabeth versammeln sich immer mehr Menschen um die Wohnsitze der Queen. Vor dem Buckingham Palast, Schloss Windsor und auch vor Schloss Balmoral bangen die Fans. Die Polizei errichtete bereits Absperrungen vor Balmoral.

Update 17:20 Uhr: Während Thronfolger Charles, Frau Camilla und Prinzessin Anne bereits vor Ort in Balmoral sein sollen, landeten nun weitere Familienmitglieder am Flughafen Aberdeen in Schottland. Von dort aus ist es etwa eine Stunde mit dem Auto zum Landsitz der Queen. Der ITV NEWS Royal-Reporter Chris Ship veröffentlicht dazu via Twitter ein Foto, wie Prinz William ein Flugzeug verlässt. Prinz Harry wird separat anreisen, hieß es weiter. Meghan Markle verbleibt indes in London, wird aber nicht an dem geplanten WellChild-Event teilnehmen.

Erstmeldung vom 08. September 2022: Balmoral – Queen Elizabeth II. (96) hatte erst vor wenigen Tagen einen wichtigen Termin absolviert. Auf Schloss Balmoral, wo die Monarchin ihre alljährliche Sommerpause verbringt, ernannte sie Liz Truss (47) zur neuen Premierministerin. Die 96-Jährige wirkte bei dem Treffen, bei dem sie sich auf einen Gehstock stützte, etwas gebrechlich, in den letzten Stunden hat sich ihr Gesundheitszustand offenbar verschlechtert.

Queen Elizabeth II. wird von Ärzten überwacht: Sorge um ihre Gesundheit

Am Donnerstagmittag teilte das Königshaus ein kurzes und zugleich besorgniserregendes Update, das nicht nur den Palast in Unruhe versetzte. „Nach einer weiteren Beurteilung heute Morgen machen sich die Ärzte der Queen Sorgen um die Gesundheit Ihrer Majestät und [sie] haben ihr empfohlen, unter medizinischer Aufsicht zu bleiben“, ist in der kurzen Nachricht zu lesen.

Queen Elizabeth II. wird von ihren Ärzten auf Schloss Balmoral überwacht, auch ihre Familie steht ihr dort bei. (Symbolbild, Fotomontage) © APress/Imago & Jane Barlow/dpa

Prinz Charles (73), Herzogin Camilla (75) und Prinzessin Anne (72) sollen, so die „BBC“, bereits auf Balmoral eingetroffen sein. Auch Prinz William (40) machte sich wohl umgehend auf den Weg nach Schottland, weitere Mitglieder der britischen Royal Family folgten seinem Beispiel. Herzogin Kate dagegen bleibt in Windsor, um sich um die Kinder zu kümmern, hieß es.

Queen Elizabeths II. Familie eilt nach Schottland: Harry und Meghan unterbrechen England-Besuch

Prinz Andrew (62), Prinz Edward (58), Gräfin Sophie (57) wollen dem Staatsoberhaupt ebenfalls zur Seite stehen. Sogar Prinz Harry (37) und Meghan Markle (41), die derzeit in England sind, haben einen Auftritt in London abgesagt, um nach Balmoral zu reisen, wie ihr Sprecher gegenüber dem Sussex-Vertrautem Omid Scobie (41) bestätigte. Später wurde verbessert, dass Meghan Markle in London verbleibe und nur Prinz Harry anreise.

Die BBC unterbrach aufgrund der Brisanz der Lage das eigentlich geplante Programm, die Moderatoren berichten seitdem in schwarzen Anzügen von den Geschehnissen des Buckingham Palastes. Auch der erste deutsche Sender gab eine Programmänderung für Donnerstagabend bekannt.

Die Queen hatte bereits im vergangenen Jahr immer wieder unter Mobilitätsproblemen gelitten und musste kurzfristig Termine absagen. Vertreten ließ sie sich unter anderem von Prinz Charles und Prinz William, die derzeit an Position eins und zwei der britischen Thronfolge stehen. Verwendete Quellen: bbc.co.uk, twitter.com/scobie