Koffer sind gepackt: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross verreisen getrennt voneinander

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Am Wochenende reisten Schlagerstar Stefan Mross (46) und Puppenspielerin Anna-Carina Woitschack (30) getrennt voneinander. Der „Immer wieder sonntags“-Moderator flog nach Paderborn, sie nach Düsseldorf.

Traunstein - Wann ist auch der letzte Funken Liebe aus den Herzen des letzten, großen Schlagerpaars erloschen? „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross verkaufte vor wenigen Tagen sein geliebtes Luxuswohnmobil. Die geräumige Liebeshöhle war lange Zeit das Zuhause des Trompeters und seiner Ehefrau Anna-Carina Woitschack.

Indizien für Trennung bei Schlagerpaar Woitschack und Mross verdichten sich

Die Indizien weisen für viele Schlagerfans seit Monaten auf Trennung hin. Mross gestand bei bild.de Eheprobleme ein, Hotelgäste beobachteten kürzlich das distanzierte Schlagerpaar beim Feiern. Zuletzt befeuerte TV-Moderatorin Lola Weipert die Fremdflirtgerüchte in der RTL2-Sendung „Skate Fever“, in der Anna-Carina Woitschack mit „Bachelor“ Andrej Mangold um den Sieg kämpft und mit „Love Island“-Star Adriano flirtete.

Stefan Mross reiste am Wochenende nach Paderborn mit dem Flieger, Ehefrau Anna-Carina Woitschack zog es nach Düsseldorf. © Facebook Stefan Mross / Instagram Anna-Carina Woitschack

Nun ziehen die nächsten, dunklen Wolken am oberbayerischen Schlagerhimmel auf: Am Wochenende postete Anna-Carina Woitschack auf ihrem Instagram-Account mit gut 93.000 Followern nachdenkliche Zeilen. „Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.“ Die Puppenspielerin, die erst seit 2020 mit Stefan Mross verheiratet ist, war am Sonntag auf dem Weg nach Düsseldorf.

Koffer sind gepackt: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross verreisen getrennt voneinander

Mit gepackten Koffern reiste die DSDS-Teilnehmerin ohne Ehemann Stefan Mross. Der gebürtige Traunsteiner flog am Sonntag alleine nach Osnabrück, wie der Moderator seinen Fans bei Facebook verriet. Stefan Mross trägt auf dem Posting eine dunkle Brille und zeigt scheinbar gut gelaunt den Peace-Gruß in die Kamera.

Anna-Carina Woitschack kaum wiederzuerkennen: So arg hat sich Stefan Mross Frau verändert Fotostrecke ansehen

Es scheint, als habe Anna-Carina Woitschack mit der räumlichen Trennung mehr zu kämpfen, als er. Während sich Mross demonstrativ guten Mutes ist, zeigt sich die 30-Jährige verletzt. „Lass Dir Dein Leuchten nicht nehmen“, postete Woitschack am Sonntag bei Instagram.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“.

Was Anna-Carina in Düsseldorf und Stefan in Paderborn zu erledigen haben, ließ das Schlagerpaar offen. Nach den vielen Gerüchten und Schlagzeilen um ihre Ehe ziehen sich Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross immer mehr zurück. Die Schlagersängerin hat via Instagram schon vor ein paar Tagen eine Auszeit angekündigt. Nun sagten die beiden auch einen TV-Auftritt bei Kai Pflaume ab. Verwendete Quellen: Facebook Stefan Mross, Instagram Anna-Carina Woitschack