„Getrennte Wege“: Spotify beendet Meghan Markles Podcast Archetypus nach nur einer Staffel

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Der Deal ist geplatzt. Der lukrative Vertrag, den Meghan Markle und Prinz Harry mit dem Audio-Streaming-Dienst Spotify geschlossen haben, wird nicht verlängert.

Stockholm – Spotify beendet überraschend den Podcast-Vertrag mit Prinz Harry und Meghan Markles (41). Das Unternehmen Archewell, die gemeinsame Gründung des Herzogspaares von Sussex, schloss 2020 eine exklusive Partnerschaft mit Spotify, erhielt jetzt aber keine Verlängerung. Damit bleibt es bei zwölf Folgen von Archetypus. Eine zweite Staffel wird es nicht mehr geben.

Prinz Harry und Meghan Markle haben keinen Podcast-Vertrag mehr mit Spotify

In einer gemeinsamen Erklärung der Produktionsfirma des Herzogs und der Herzogin von Sussex, Archewell Audio, und Spotify heißt es: „Spotify und Archewell Audio haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, sich zu trennen und sind stolz auf die Serie, die wir gemeinsam gemacht haben“. Der von Meghan Markle moderierte Podcast blieb das erste und einzige umgesetzte Projekt im Rahmen des Podcast-Vertrags von Archewell mit Spotify. Was mit den bisher produzierten Folgen passieren soll, ist noch nicht klar. Im ersten Schritt behält Archewell die IP-Rechte an den bestehende Episoden, die zunächst auch auf der Sporify-Seite verfügbar bleiben sollen.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Der Deal stand offenbar von Anfang an unter keinem guten Stern. Nachdem der Abschluss groß und breit verkündet wurde, war es lange still geblieben, bis Meghans Podcast im Dezember 2020 mit einem Zweiminüter-Audioclip an den Start ging. Das Ende scheint sich ebenfalls schon früh angekündigt zu haben, denn in der letzten Folge „verabschiedet“ sich Meghan schon mit diesen Worten von den Fans: „Wir arbeiten an anderen Wegen, um die Dialoge am Laufen zu halten, aber ihr sollt, dass ich euch zum Abschluss dieser Staffel von Archetypes danken möchte. Danke, dass ihr mir zugehört und mit mir gelernt haben. Das war befreiend und heilend, und es hat Spaß gemacht“, so die Herzogin bei der Ausstrahlung im November 2022.

Der kreative Erfolg des Deals bleibt auf der Strecke Meghan und Prinz Harry kündigten 2020 eine mehrjährige Partnerschaft zwischen Spotify und ihrer Produktionsfirma Archewell Audio an, mit dem Ziel, „eine Gemeinschaft durch gemeinsame Erfahrungen, Erzählungen und Werte aufzubauen.“

Trotz solider Erfolge dauert die Zusammenarbeit kein Jahr

Die Podcast-Episoden waren voll mit prominenten Gästen – darunter Elton John (76), Tyler Perry (53), Stacey Abrams (49), James Corden (44) - und enthielten auch eine private Note durch den Auftritt des damals 19 Monate alten Sohnes der Sussexes. Archie (4) durfte sich am Ende einer Folge ans Mikrofon setzen. Gäste des Podcasts, dessen Folgen jeweils unter einem Motto standen, waren Serena Williams (41), Mariah Carey (54) und Paris Hilton (42), die gemeinsam mit der Herzogin von Sussex Stereotypen untersuchten, die Frauen in ihren Karrieren und im Leben zurückhalten. Die Sendung gewann sogar einen People‘s Choice Award als Pop-Podcast des Jahres 2022.

Der Traum-Deal mit Spotify ist für Harry und Meghan geplatzt. Der Streaming-Audio-Gigant und die Sussexes gehen fortan getrennte Wege (Fotomontage). © i Images/Imago & Dominic Lipinski/Imago

Ende April sagte Spotify-CEO Daniel Ek (40), dass der Streaming-Audio-Riese bei der Bewertung künftiger Investitionen in Podcasting „sehr sorgfältig“ vorgehen werde, da mehrere der umfangreichen Talentverträge des Unternehmens zur Erneuerung anstünden. Dass Meghan zeitgleich auf formaler Seite an der Wiederbelebung ihres früheren Blogs The Tig gearbeitet hat, erscheint rückblickend in einem anderen Licht. Für ihr ureigenes Projekt sieht die Prognose nämlich gut aus, es heißt sogar, sie könnte Gwyneth Paltrows (50) Website Goop Konkurrenz zu machen, deren Imperium laut deadline.com angeblich 200 Millionen Pfund (234 Mio. Euro) wert sein soll. Verwendete Quellen: people.com, hollywoodreporter.com, deadline.com