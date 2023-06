Giovanni und Stefano Zarrella: Schlagerwelt lacht über ihr Italo-Video

Von: Melanie Habeck

Giovanni Zarrella hat im Netz schon öfter bewiesen, dass er und sein Bruder Stefano ein eingespieltes Team sind. Nun haben die beiden ein Video aus dem Italien-Urlaub gepostet – und werden damit zum Instagram-Hit.

Italien – Während Giovanni Zarrella (45) als Musiker und Entertainer durchstartet, begeistert sein Bruder Stefano Zarrella (32) mit seinen Koch- und Backrezepten. Trotz ihrer unterschiedlichen Leidenschaften beglücken die beiden ihre Fans immer wieder mit gemeinsamen Videos. Mit den neuesten Aufnahmen bringen sie nun auch die Schlagerwelt mächtig zum Schmunzeln.

Italo-Video von Giovanni und Stefano Zarrella: Schlagerkollegen feiern den Instagram-Clip

Nicht nur Giovanni Zarrella verbucht mit seiner „Giovanni Zarrella Show“ große Erfolge, auch seine Verwandten wie Bruder Stefano oder Papa Bruno sind immer häufiger im Fernsehen zu sehen. Bei einer Mai-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ störten sich einige Zuschauer sogar an der geballten TV-Präsenz der Zarrella-Familie. Doch das hält die Brüder Giovanni und Stefano nicht davon ab, gemeinsame Videos zu drehen.

In ihrem neuesten Instagram-Clip parodieren Giovanni und Stefano Zarrella typisch-italienische Verhaltensweisen – und begeistern damit nicht nur ihre Fans, sondern auch prominente Kollegen. „Das Witzigste, das ich seit Langem gesehen habe“, kommentiert z.B. Schlagersängerin Sonia Liebing (33) den Clip. „Das ist tatsächlich sehr lustig“, zeigt sich Musiker Jay Khan (41) ebenfalls äußerst angetan. Und auch die Brüder selbst sind stolz auf ihr Werk: „Ich kann nicht mehr – so witzig“, kann Stefano seine Freude nicht verbergen.

Juli-Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ ausverkauft Die nächste Sendung der „Giovanni Zarrella Show“ wird am 22. Juli 2023 live aus der Dortmunder Westfalenhalle gesendet. Das Schlagerspektakel ist allerdings so gefragt, dass die Tickets bereits in allen Kategorien vergriffen sind (Stand 27.06.23). Fans können die Show jedoch ab 20:15 Uhr im ZDF verfolgen.

Familie Zarrella im TV: Sowohl Giovanni als auch Stefano auf der Überholspur

Gemeinsam mit seiner Familie tankt Giovanni Zarrella im Italien-Urlaub gerade Energie, denn in den kommenden Monaten hat der Sänger allerhand zu tun: Er geht als Juror bei „The Voice of Germany“ nicht nur auf die Suche nach Gesangstalenten, sondern präsentiert am 22. Juli auch die „Schlager-Sommerparty“ mit namhaften Gästen wie Maite Kelly (43) und Ben Zucker (39).

Auch bei seinem jüngeren Bruder Stefano Zarrella läuft es karrieretechnisch rund: So kündigte der 32-Jährige auf seinem Instagram-Kanal große berufliche Veränderungen an. Nach seinem Auftritt beim „ZDF-Fernsehgarten“ vermuteten viele Fans daraufhin, dass Stefano Zarrella künftig neben Andrea Kiewel den Kochlöffel schwingen wird. Bestätigt wurden diese Spekulationen bisher jedoch nicht. Verwendete Quellen: Instagram/giovannizarrella