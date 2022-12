Giovanni Zarrella gibt erste Termine für Sommerkonzerte bekannt

Es gibt gute Nachrichten für die Fans von Giovanni Zarrella. Der beliebte Schlagersänger hat für Sommer 2023 mehrere Konzerte angekündigt. © Jan Woitas/dpa/Archiv

Schlager-Fans aufgepasst: Endlich hat Giovanni Zarrella auf seiner Webseite und auf seinem Instagram-Kanal neue Termine bekannt gegeben. Ganze vier Konzerte sind für den Sommer 2023 nun bekannt. Jedes der Konzerte wird unter freiem Himmel stattfinden. Einige der Konzertstätten können mit einer besonders schönen Kulisse punkten, so etwa die Arena in den „Gärten der Welt“. Auf der Konzertbühne dieser riesigen Berliner Gartenlandschaft wird Giovanni Zarrella (44) am 11. August zu Gast sein.

Weitere Stationen werden die Mainzer Zitadelle am 13. Juli und der Innenhof des Fürstlichen Schlosses in Regensburg am 16. Juli 2023 sein. Bei diesen beiden Auftritten ist der Sänger jeweils „mit Band“ angekündigt. Der Auftritt auf der fürstlichen Schlossbühne findet im Rahmen der „Turn und Taxis Schlossfestspiele“ statt. Am 6. August schließlich wird der Sänger schließlich beim Festival „Sommersound VS“ in Villingen-Schwenningen auf der Bühne stehen.

Weitere Termine sollen noch folgen

Wie der Ex-„Bro‘Sis“-Sänger auf Instagram verriet, handelt es sich bei den vier Daten nur um die ersten Termine. Weitere Konzerte werden also sicher bald angekündigt. Weiter schrieb er: „Gerne nehme ich Euch wieder mit auf eine musikalische Reise quer durch Italien und garantiere Euch gemeinsam mit meiner grandiosen Live-Band allerbeste Unterhaltung unter freiem Himmel!“ Das klingt ganz so, als wäre bei der Tour jede Menge Dolce-Vita-Gefühl inklusive! Passenderweise ist Giovanni Zarrellas aktuelles Album „Per Siempre“ ja auch eine Kollektion großer Welthits in italienischer Sprache.