Giovanni Zarrella gleich zweimal für den deutschen Fernsehpreis nominiert

Doppelt nominiert!

+ © IMAGO / Bildagentur Monn Giovanni Zarrellas Moderations-Künste werden jetzt nicht nur einmal, sondern zweimal für den deutschen Fernsehpreis nominiert. © IMAGO / Bildagentur Monn

Giovanni Zarrellas Moderationskünste werden jetzt nicht nur einmal, sondern zweimal für den deutschen Fernsehpreis nominiert. Sowohl in der Kategorie „Beste Unterhaltung Show“ als auch „Beste Einzelleistung“ tritt er mit ins Rennen.

Köln - Am 13. Und 14. September wird zum 23. Mal der deutsche Fernsehpreis verliehen. Die Show wird von Barbara Schöneberger (48) moderiert und im ZDF am 14. September ausgestrahlt. Jetzt hat vor allem Giovanni Zarrella (44) Grund zu feiern! Nicht nur eine, sondern gleich zwei Nominierungen für eine der größten Auszeichnungen der Unterhaltungsbranche Deutschlands erhält der Moderator. Die „Giovanni Zarrella Show“ wurde zum ersten Mal im September 2021 im ZDF ausgestrahlt. Damit trat der Entertainer offiziell die Nachfolge von Carmen Nebel (66) an und das mit großem Erfolg.

Insgesamt geht die Show diesen Herbst schon in die fünfte Runde. Auch vor Kritiken und Quoten mussten Giovanni und seine Show sich bisher nicht verstecken. Natürlich sind nun die Nominierungen in gleich zwei Kategorien des deutschen Fernsehpreises die Kirsche auf der Sahnetorte. Zum einen ist der Sänger für seine Show im ZDF unter der Kategorie „Beste Unterhaltung Show“ nominiert. Jedoch könnte auch er selber als Person in der Kategorie „Beste Einzelleistung Moderation / Unterhaltung“ ausgezeichnet werden.

Giovanni Zarrella ist doppelt nominiert für den deutschen Fernsehpreis

Giovanni setzt in seiner Show auf viel Live-Gesang und macht auch aus seinen Gästen kein Geheimnis. Das sieht „Schlagerprofis.de“ ebenfalls als wichtige Zutaten für sein Erfolgsrezept an. Ob er am Ende auch einen oder gleich zwei Preise abräumt, werden die Fans in ein paar Wochen erfahren. Einfach wird es jedoch nicht, denn der Moderator muss sich unter anderem gegen „Wer stiehlt mir die Show?“ und Collien Ulmen-Fernandes durchsetzen.