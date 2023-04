„Ging 70 Mal daneben“: Giovanni Zarrella hatte große Angst vor Hebefigur mit Vanessa Mai

Mit ihrer „Dirty Dancing“-Performance begeisterten Giovanni Zarrella und Vanessa Mai die Zuschauer. Vor dem Auftritt hatte der Schlagerstar aber ziemliche Angst.

Berlin – In der „Giovanni Zarrella Show“ vom 22. April kamen Musikfans wieder einmal voll auf ihre Kosten. Doch wie Gastgeber Giovanni Zarrella (45) nun auf Instagram gesteht, hatte er offenbar große Angst vor der Hebefigur mit Vanessa Mai (30) während ihrer „Dirty Dancing“-Einlage.

Ende gut, alles gut für Giovanni Zarrella und Vanessa Mai

Die musikalischen Darbietungen und das große Staraufgebot bei der jüngsten „Giovanni Zarrella Show“ am 22. April im ZDF sorgten beim Publikum und zu Hause vor den Bildschirmen einmal mehr für Gänsehaut-Momente. Auch der Gastgeber selbst stand wieder auf der Bühne, unter anderem mit dem „Dirty Dancing“-Klassiker „Time of my Life“. Zarrella performte den legendären Song gemeinsam mit „Wolkenfrei“-Star Vanessa Mai.

Wie er nun auf Instagram gestand, zitterten ihm und seiner Gesangspartnerin mächtig die Knie vor der berühmten Hebefigur à la Patrick Swayze und Jennifer Grey: „Die Hebefigur darin kennt einfach jeder und wir hatten soo Angst die zu verhauen“, kommentiert Zarrella einen Videoclip von der Einlage. „Bei den Proben ging die bestimmt 70 Mal daneben!“, verrät der Sänger weiter. Wie der Clip zeigt, meisterte das Duett die Hürde jedoch bravourös.

Diese Stars waren bei der „Giovanni Zarrella Show“ dabei

Zu den Gästen der Musik-Show zählten dieses Mal unter anderem Howard Carpendale (77), Ben Zucker (39), Wincent Weiss (30), The BossHoss mit Ilse DeLange (45), Wolkenfrei, Santiano, Adel Tawil (44), Sonia Liebing (33) und Marc Martel (46).

Kritik seitens der Zuschauer hagelte es dabei für den Solo-Auftritt von Maite Kelly (43) und das pinke Bühnenoutfit von Marie Reim (22). Im Quotenduell zwischen der „Giovanni Zarrella Show“ und „The Masked Singer“ stand am Ende trotzdem ein klarer Sieger fest. Verwendete Quellen: Instagram/giovannizarrella