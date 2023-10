„Was mache ich falsch?“: „The Voice“ stürzt Giovanni Zarrella in Selbstzweifel

Von: Diane Kofer

Giovanni Zarrella weiß nicht weiter: Dass viele „The Voice of Germany“-Talente einfach nicht in sein Team wollen, geht an dem Schlagerstar keineswegs spurlos vorbei.

Berlin – Das Coaching-Team von „The Voice of Germany“ ist dieses Jahr musikalisch besonders breit gefächert: Neben Rapperin Shirin David (28), den Rockband-Brüdern Bill (34) und Tom (34) Kaulitz und dem internationalen Popstar Ronan Keating (46) ist auch Schlager-Liebling Giovanni Zarrella (45) mit dabei. Beim Kampf um die Castingshow-Talente hatte es Letzterer zu Beginn aber nicht leicht. Das führte zu Unverständnis und Selbstzweifeln.

„Geht nicht einfach so vorbei“: Giovanni Zarrella zweifelt wegen „The Voice“ an sich

Trotz Starbesetzung bei den Coaches lassen die Quoten von „The Voice of Germany“ zu wünschen übrig. Zu Crosspromo-Zwecken hat sich ProSieben aber offenbar eine Strategie überlegt. Am Mittwochabend (12. Oktober 2023) ist Giovanni Zarrella bei „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ zugeschaltet. In der Sendung will Moderatorin Linda Zervakis (48) von ihm wissen, wie er – als Neuling – die Zeit bei „The Voice“ erlebt – und der Sänger mit italienischen Wurzeln plaudert aus dem Nähkästchen.

Obwohl Giovanni Zarrella stolz darauf ist, zu den Coaches zu gehören, haben die ersten Blind Auditions nicht unbedingt dazu beigetragen, sein Selbstwertgefühl zu steigern. Der Grund: So gut wie kein Talent wollte in sein Team. „Ich hatte anfangs große Schwierigkeiten, Talente in mein Team zu bekommen und das geht an einem Menschen wie mir, der auch schon 20 Jahre in dem Business ist, nicht einfach so vorbei“, gibt er zu. Und noch schlimmer. „Was mache ich falsch? Warum wollen die nicht in mein Team kommen?“, habe er sich gefragt.

Premiere bei „The Voice of Germany“ Zum ersten Mal dürfen sich die Juroren in der aktuellen Staffel gegenseitig blockieren. Genau dreimal im Verlauf der Blind Auditions darf ein Juror einen Konkurrenten außer Gefecht setzen. Das bedeutet: Das jeweilige Talent kann nicht ins Team des geblockten Coaches.

Giovanni Zarrella freut sich über Vielfalt bei „The Voice of Germany“

Mittlerweile hat das frühere Bro’Sis-Mitglied aber einige Talente abstauben können und freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Künstlern. Was Giovanni Zarrella in dieser Staffel besonders toll findet, ist die Vielfältigkeit unter den einzelnen Coaches. „Das Spannendste war das Kennenlernen der anderen Coaches. Wir kommen ja alle aus verschiedenen Ecken und haben einen anderen musikalischen Background“, erklärt er.

Giovanni Zarrella schüttet bei „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ sein Herz aus – der „The Voice“-Coach hatte in der Sendung mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Nur wenige Talente wollten in sein Team. © Screenshot: Zervakis & Opdenhövel. Live./ ProSieben; The Voice of Germany/ Sat.1

Er sei aber überrascht, dass man bei der Produktion auf ihn setzt. „Weil ich auch ein Quereinsteiger bin. Ich komme aus einem anderen Genre. Meine Musik in den vergangenen Jahren war etwas konservativer“, berichtet er von seinen Bedenken. Seinen Teammitgliedern winkt allerdings eine große Chance: Giovanni Zarrella will seine „The Voice“-Talente in seine ZDF-Show holen. Verwendete Quellen: Zervakis & Opdenhövel. Live./ ProSieben