Seltene Aufnahmen: Giovanni Zarrella besucht seine Schwester im neuen Haus

Von: Julia Hanigk

Teilen

Giovannis Schwester Maria Zarrella zieht in ein eigenes Haus.

Giovanni Zarrella ist stolz auf seine Schwester Maria. Sie zieht mit ihrer Familie in ihr eigenes Haus. Der Schlagerstar zeigt die Räumlichkeiten auf Instagram.

Köln - Giovanni Zarrella (44; alle News auf der Themenseite) ist ein echter Familienmensch. Der Deutsch-Italiener stand schon früh im italienischen Lokal seiner Familie mit seinem Vater auf der Bühne. Aber auch zu seinen beiden Geschwistern Maria (41) und Stefano Zarrella (31) hat der 44-Jährige ein gutes Verhältnis und unterstützt sie, wo er kann – seine Schwester besuchte er jetzt in ihrem neuen Haus, was er stolz auf Instagram zeigte.

Giovanni Zarrella besucht Schwester Maria in neuem Haus und platzt vor Stolz

Für Giovanni Zarrella (alles über den Schlagerstar) geht es zusammen mit seiner Frau Jana Ina nach London, um dort ein Musical zu besuchen. Vorher lässt es sich der Musiker aber nicht nehmen, bei seiner Schwester vorbeizuschauen, die mit ihrer Familie gerade in ihr erstes eigenes Haus zieht. Maria Zarrella bekam 2020 ihre Tochter Letizia-Maria.

„Sie zieht gerade in ihr erstes eigenes Haus und ich bin sehr stolz auf sie“, erzählt Giovanni Zarrella in einer Story auf Instagram. Dabei filmt er in die Räume hinein, die gerade renoviert werden. Auch seine Schwester ist darauf zu sehen – sie führt durch Wohnzimmer, Küche, Gäste- und Badezimmer und zeigt die verlegten schwarzen Granittreppen.

Das Gästezimmer scheint es Zarrella aber besonders angetan zu haben. Er schreibt zu einer Story des Raumes: „Gästezimmer ist einfach riesig. Hier ist es besser, Gast zu sein als Eigentümer.“

Giovanni Zarrellas neues Album „Per Sempre" kommt im August heraus. Er singt darauf große Welthits auf Italienisch. Auch in seiner „Giovanni Zarrella Show" singt der Moderator öfters seine italienischen Coversongs.