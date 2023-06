„Giovanni Zarrella Show“ im Juli: Weitere Gäste stehen fest

Die „Giovanni Zarrella Show“ geht in die nächste Runde. Am 22. Juli wird die Sendung unter dem Motto „Die große Sommerparty“ stehen und viele aufregende Gäste begrüßen.

Wenn Schlager-Star Giovanni Zarrella die nächste Runde der „Giovanni Zarrella Show“ einläutet, dürfen sich die Fans auf ein mächtiges Musikspektakel einstellen – egal, ob sie nun am Bildschirm zusehen oder vor Ort dabei sind. Austragungsort der Show ist dieses Mal die Dortmunder Westfalenhalle. Das ZDF wird die Sendung live übertragen und kündigt „die bislang größte Schlagerparty“ an.

Beliebte Stars wie Maite Kelly, Heinz Rudolf Kunze und Oli P. werden neben Schlagergrößen wie Michelle, Nino de Angelo und Bernhard Brink auftreten. Mit Michael Holm hat sich ein weiteres Urgestein des Schlagers angekündigt. Der „Tränen lügen nicht“-Interpret, er in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiert, wird ebenfalls am 22. Juli in Dortmund zu Gast sein.

„Giovanni Zarrella Show“ im Juli: Auch internationale Superstars sind zu Gast

Eine ganz besondere Überraschung hat sich aus dem Umstand ergeben, dass Simply Red diesen Sommer auf Europa-Tournee sind. So wird die britische Band um Mick Hucknall (63) im Juli nicht nur in Deutschland unterwegs sein, sondern auch der „Giovanni Zarrella Show“ einen Besuch abstatten. Mit Sicherheit ist das in der Geschichte der Sendung, die es erst September 2021 gibt, bereits ein absolutes Highlight!