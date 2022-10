Jetzt auch Musical-Star? Giovanni Zarrella sieht sich „da total“

Teilen

Giovanni Zarrella als Musicaldarsteller? - Er kann es sich vorstellen © Britta Pedersen

Giovanni Zarrella würde sich total als Musical-Darsteller sehen. Eine Performance in einer solchen Show mitzumachen, würde sich der Künstler total wünschen.

Köln – Date-Nights halten die Liebe frisch – das finden auch Giovanni Zarrella (44) und seine Frau Jana Ina (45), die viel Wert auf solche Abende legen. Eine Date-Night bedeutet für die Zarrellas, die seit 2005 verheiratet sind und zwei Kinder haben, irgendwo hinzugehen und eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Da darf es dann Entspannung, aber auch gerne Entertainment geben. All das verrieten die beiden Turteltauben bei der Vor-Premiere von „Moulin Rouge – Das Musical“, denn ein Musical-Besuch eignet sich hervorragend für eine Date-Night.

Im Gespräch mit Bunte.de bei der Premiere verriet Giovanni Zarrella dann aber auch, dass er nicht nur großer Musical-Fan ist, sondern sich selbst total auf der Musical-Bühne sehen würde. „Wenn man Künstler ist, gibt es verschiedene Bühnen, auf denen man sich sieht“, erklärt der „Per Sempre“-Interpret. Bei dem 44-Jährigen sind es die Bühne seiner TV-Shows, die Live-Bühne seiner Konzerte und tatsächlich die Musical-Bühne, auf der sich der sympathische Sänger sieht und potentiell sehen würde.

Giovanni Zarrella: „Wir müssen mal mit dem Verantwortlichen sprechen“

In so einer Musical-Show einmal zu performen, würde sich Giovanni tatsächlich total wünschen, offenbart der Musiker, selbst nur einmalig als Special. „Ich sehe mich da total“, positioniert sich Zarrella. „Wir müssen mal mit dem Verantwortlichen sprechen“, witzelt der 44-Jährige schließlich sogar voller Tatendrang. Wer weiß, was die Zukunft bringt - so hat sich Giovannis Karriereweg über die Jahre ja auch schon des Öfteren angepasst.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Giovanni Zarrella ging 2001 als einer der Sieger aus der damaligen „Popstars“-Staffel hervor und wurde so mit der daraus entstandenen Band Bro’Sis bekannt. Nach dem Ende der Band wurde Giovanni durch eine Reality-Doku-Soap mit seiner Liebsten Jana-Ina zum TV-Gesicht und fand sich zunehmend in der Funktion des Moderators wieder. Heute ist Giovanni Zarrella nicht nur sehr erfolgreicher Solo-Sänger, sondern hat nun als Moderator auch seine ganz eigene Musikshow. Bei all den Stationen - wieso sollte für das Multitalent also ein Ausflug in die Musical-Welt nicht drin sein? Wer weiß, vielleicht muss Jana-Ina zur nächsten Premiere alleine gehen.