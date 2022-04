Giovanni Zarrella verrät weitere Gäste in seiner Show: Bernhard Brink, Michael Bublé und Andrea Berg

Die Vorfreude steigt! Das ZDF hat einige weitere Schlagerstars bekannt gegeben, die bei der Giovanni Zarrella Show auftreten werden. (Fotomontage) © IMAGO/Bildagentur Monn & IMAGO/HOFER & IMAGO/VISTAPRESS

Schlagerfans können es kaum abwarten, bis die nächste Giovanni Zarrella Show ausgestrahlt wird. Die Vorfreude steigt, denn bereits am 9. April gibt es die vierte Ausgabe der Giovanni Zarrella Show. Das ZDF hat nun auch endlich einige weitere Stars bekannt gegeben, die bei der Show zu Gast sein werden!

Mit dabei sind unter anderen Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Marianne Rosenberg, Ramon Roselly, Maite Kelly, Kerstin Ott und Semino Rossi. Zu Gast sind zudem Howard Carpendale, David Garrett, Schauspielerin und „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher sowie der DSDS-Star Pietro Lombardi, Sasha, der in der Show seinen 50. Geburtstag nachfeiern will, Knappe und Mike Leon Grosch.

Das ZDF verrät weitere prominente Gäste

Doch die prominente Gästeliste ist damit nicht zu Ende! Laut eines Pressetextes des ZDF können sich Fans auch auf Bernhard Brink, und Rolf Zuckowski freuen. Schlagertitan Bernhard Brink feiert in der Show seinen ersten Auftritt in der ZDF-Hitparade vor genau 50 Jahren im April 1972. Eine besondere Würdigung hat Gastgeber Giovanni auch für Rolf Zuckowski vorbereitet, denn der Musiker wird im Mai 75 Jahre alt.

Und auch für Zarrella geht offenbar ein persönlicher Traum in Erfüllung: Mit Weltstar Michael Bublé begrüßt er eines seiner großen Idole in seiner Show. Bublé wird neben seinem aktuellen Hit „I’ll Never Not Love You“ auch gemeinsam mit Giovanni im Duett auftreten, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Giovanni Zarrella Show läuft am Samstag, 9. April 2022, um 20.15 Uhr im ZDF. Ab TV-Ausstrahlung ist die Show einen Monat in der ZDFmediathek abrufbar.