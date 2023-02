Giovanni Zarrella zeigt erste Bilder der Show aus Offenburg am Samstag

Vorfreude auf Samstag! An diesem Wochenende ist es wieder so weit: Giovanni Zarrella (44) lädt in seine Show. Auf Instagram gab er jetzt bereits exklusive Einblicke.

Wer sich derzeit noch fragt, was er oder sie am Samstagabend tun könnte, der dürfte jetzt um eine Idee reicher sein. Giovanni Zarrella postete auf Instagram ein Video, das exklusive Einblicke in die Vorbereitungen der nach ihm benannten Show gibt. „Ciao Ragazzi!“, beginnt ein sichtlich gut gelaunter Zarrella das Video. „Wir stecken mitten in den Proben. Wir haben mit den Tänzern geprobt, mit der Band. Die ersten Künstler kommen langsam an. Und es wird wirklich unglaublich. Wir haben unglaublich schöne Momente dabei!“, sagt Zarrella, der aus dem Grinsen gar nicht mehr herauskommt. Dann schwenkt das Video auf die stilvoll beleuchtete Bühne und auf die Zuschauerränge.

Die Nutzer auf Instagram teilen Zarrellas Begeisterung. „Eure Show ist die beste Live-Show im deutschen Fernsehen … da muss man dabei sein“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer wird am Samstag sogar live in Offenburg sein und bekundet seine Vorfreude: „Wir sind live dabei, lieber Giovanni“, gefolgt von Applaus-Smileys. Ein anderer Nutzer zählt sogar schon die Stunden, bis es endlich so weit ist!

„Viel fürs Herz, aber auch viel zum Mitfeiern“ – Giovanni Zarrella freut sich auf Samstag

Nachdem die erste Folge noch mit einer etwas schwächeren Quote zu kämpfen hatte, gehört Zarrellas Unterhaltungsshow mittlerweile zum festen Bestandteil am Samstagabend. Die Show wird viermal pro Jahr ausgestrahlt. In der Sendung treten regelmäßig Künstler aus den Bereichen Schlager, Popmusik, Musical und Tanz auf. Neben Interviews singt Zarrella mit seinen Gästen häufig sogar im Duett – jedes Mal wieder ein ganz besonderes Highlight der Show. Zarrella, der zwar in Hechingen aufwuchs, aber dennoch zweisprachig aufgewachsen ist und die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, lässt es sich dabei nicht nehmen, seinen Part meist auf Italienisch zu singen. So bekommt jeder Song noch einmal eine ganz eigene und exklusive Note!

Erwartet werden am kommenden Samstag unter anderem Andrea Berg, Ute Freudenberg und Semino Rossi. Auch Vanessa Mai hat das mit Spannung erwartete Wolkenfrei-Comeback angekündigt. Max Giesinger und Michael Schulte werden ihren Hit „More To This Life“ zum Besten geben und auch Tim Bendzko meldet sich mit neuen Songs zurück. Das ist natürlich nicht alles, was man am Samstagabend zu sehen bekommen wird. Aber wenn Zarrella in seinem Video schon so fröhlich ist, sollte man wohl einfach einschalten!