„Hat mich richtig gepeitscht“: Giovanni Zarrella arbeitet mit Silbereisen-Produzent an neuem Album

Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella auf der Bühne bei der Samstagabendshow Schlagerchampions © Imago

Arbeit an seinem nächsten Album: Giovanni Zarrella nimmt seine neue LP mit Florian Silbereisens Produzent auf. Die kommende Platte des Musikers sei eine seiner „schönsten“.

Andernach – Zusammenarbeit an seinem neuen Studioalbum! Giovanni Zarrella (44) ist aktuell dabei, sein nächstes Album aufzunehmen, an dem er derzeit zusammen mit Christian Geller (47), dem Musikproduzenten von Florian Silbereisen (40), in Andernach arbeitet.



Der Musikerproduzent aus Berlin meldete sich jetzt auf seinem offiziellen Instagram-Konto mit einem Videoclip bei den Fans des Sängers und gab ein Update zu den Studioaufnahmen für die anstehende neue LP des einstigen Bro’Sis-Stars. Der Produzent machte es spannend und verkündete: „Meine Damen und Herren. Guckt mal, wer hier ist.“ Daraufhin gesellte sich der Musiker zu ihm und scherzte darüber, dass ihn der Musikproduzent bei der Arbeit an seinen neuen Songs ganz schön anspornte und das Beste aus ihm herausholen wollte. Der Ehemann von Jana Ina (45) enthüllte mit einem Augenzwinkern: „Heute hat er mich richtig gepeitscht.“

Giovanni Zarrella: Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen-Produzent!

Der „Senza te (Ohne dich)“-Hitmacher gab in dem Clip auch zu, dass er nach den Studioaufnahmen seiner neuen Lieder etwas müde sei und erst einmal eine Pause von der Arbeit an seiner kommenden LP machen würde. Er enthüllte mit einem Lachen: „Wir wollten nochmal zwei Nummern machen, geht nicht mehr.“ Zudem würde das nächste Album des „Fernsehgarten“-Prominenten das tollste werden, das er bisher aufgenommen habe.

„Es wird wirklich das schönste Album, das ich bis heute machen durfte“, schwärmte der Fernsehmoderator glücklich. Die Fans des Sängers können sich also auf eine tolle Platte freuen, für die sich die harte Arbeit der Musiker am Ende sicherlich gelohnt haben wird!