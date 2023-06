Giovanni Zarrellas Frau Jana Ina verschluckt Mücke: „Mir ist schlecht“

Teilen

Jana Ina Zarrella meldet sich regelmäßig in ihren Instagram-Storys bei ihren Followern. Zuletzt hatte sie von einem ungewöhnlichen Geschmackserlebnis berichtet.

Köln - Jana Ina Zarrella (46) hat auf Instagram über 700.000 Follower, die sie so gut wie jeden Tag auf dem Laufenden hält. Meist plaudert die beliebte Moderatorin darüber, welche Neuigkeiten es gibt, wie es ihrer Familie geht oder welche Projekte anstehen. Von einem etwas unangenehmen Erlebnis hat die Ehefrau von Giovanni Zarrella (45) am Dienstag berichtet.

Eigentlich liebt die gebürtige Brasilianerin den Sommer und die Hitze. „Leute, es ist so heiß, und ich liebe es! Es ist wie in Rio“, freute sie sich. Doch Sommerzeit ist auch Mückenzeit, und auf ihre kürzliche Begegnung mit diesen kleinen Insekten hätte Jana Ina sicher gut verzichten können. „Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist!“, wandte sie sich fassungslos an ihre Fans und verzog dabei die Mine.

Jana Ina Zarrella verschluckt eine Mücke – kein kulinarisches Highlight

Sie sei mit ihrem kleinen Hund Cici draußen unterwegs gewesen und habe eigentlich nur schnell eine Sprachnachricht verschicken wollen. Mitten während der Aufnahme sei ihr dann plötzlich eine Mücke direkt in den Mund geflogen. Vor Schreck verschluckte Jana Ina den kleinen Blutsauger – und hatte ganz schön mit Ekelgefühlen zu kämpfen.

Auf Instagram lässt Jana Ina Zarrella ihre Follower an ihrem Leben teilhaben. Nun hatte die Frau von Giovanni Zarrella aber eine unangenehme Begegnung mit einer Mücke. © IMAGO / Future Image & Instagram / janainazarrella

„Leute, das ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, was das für eine Mücke war, und ich will es auch nicht wissen. Mir ist schlecht“, beklagte sie sich. Sie habe jetzt einfach das Gefühl, das Tierchen stecke in ihrem Hals fest. Zum Glück war der Vorfall zwar unangenehm, aber nicht gefährlich. Wenn der Ekel verflogen ist, kann Jana Ina vielleicht schon bald über ihr ungewöhnliches Geschmackserlebnis schmunzeln. Verwendete Quellen: Instagram / janainazarrella