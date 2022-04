Giovanni Zarrellas neues Album „Per Sempre“ kommt im August: Große Welthits auf Italienisch

Von: Jonas Erbas

Giovanni Zarrella legt nach: Für Mitte August hat der Schlagerstar sein neues Album „Per Sempre“ angekündigt. Darauf wendet sich der 44-Jährige diesmal bekannten Welthits zu und interpretiert diese in italienischer Sprache neu.

Köln - Aller guten Dinge sind drei: Nachdem Giovanni Zarrella (44; alle News zu Schlagerstar Giovanni Zarrella im Überblick) auf „La vita è bella“ (2019) und „Ciao!“ (2021) bereits große Schlagerhits auf Italienisch neu eingesungen hat und mit beiden Alben die Charts stürmte, soll im Sommer 2022 nun der dritte Streich folgen. Diesmal wendet sich der 44-Jährige der internationalen Musikwelt zu.

Giovanni Zarrella Schlagersänger und Moderator Geboren 4. März 1978 in Hechingen Ehepartnerin Jana Ina (verh. 2005) Musikgruppen Bro'Sis, Vintage Vegas

Giovanni Zarrella plant neues Italopop-Album – Schlagerstar fährt reihenweise Erfolge ein

Für Giovanni Zarrella verliefen die vergangenen Jahre überaus erfolgreich: Der Schlagerstar (Die größten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) verbuchte nicht nur die größten Charterfolge seiner Karriere, sondern bekam mit der „Giovanni Zarrella Show“ auch seine eigene große Samstagabendshow mit ZDF.

Klar, dass der ehemalige Bro‘Sis-Star an diesen Erfolg weiter anknüpfen möchte. Dafür hat der 44-Jährige fleißig an einem neuen Album geschraubt. Auf „Per Sempre“ wendet sich der Deutsch-Italiener nun den großen Hits der Weltgeschichte zu – die gibt es dann natürlich wieder wie gewohnt in seinem markanten Italopop-Stil zu hören!

„Im August erscheint mein neues Album ‚Per Sempre‘. [Darauf] wird es die größten Welthits auf Italienisch geben, aber vor allem sind das Songs - die ich liebe und die mich ein Leben lang begleitet haben. Titel, die mir etwas bedeuten“, schwärmt Giovanni Zarrella bei Instagram unter einem Beitrag, der ihn in einem schicken, eierschalenweißen Anzug bei einem Videodreh für sein kommendes Album, das am 19. August erscheinen soll, heißt.

Für „Per Sempre“ setzt der Schlagersänger einmal mehr auf die Fachkompetenz seines Produzenten Christian Geller (47), der bereits mit Florian Silbereisen (40), LaFee (31) und den No Angels zusammenarbeitete. Das Album sei „die neueste musikalische Zeitreise in Zarrellas Handschrift“, auf welcher der Musiker „sich dieses Mal nicht etwa deutschsprachige Klassiker“ vorknöpfe, „sondern (...) den ganzen Globus“ umkreise, wie es im Pressetext zu „Per Sempre“ heißt.

Schlagerstar Giovanni Zarrella covert Robbie-Williams-Klassiker „Angels“ – Album folgt im August

In seiner „Giovanni Zarrella Show“ (Die Giovanni Zarrella Show: Alle Infos zur Schlagershow) präsentierte der Schlagerstar bereits am 9. April die erste Single aus „Per Sempre“. Dabei handelt es sich um eine Coverversion des Robbie-Williams-Klassikers „Angels“, den der 44-Jährige unter dem Titel „Un Angelo“ neu interpretierte.

Für die erste Singleauskopplung dreht Giovanni Zarrella derzeit auch einen Videoclip. Zu dem Song selbst hat er eine besondere, persönliche Bindung, wie er auf Instagram verrät: „Dieser Song hat immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt.

Jeder von uns wird begleitet von Schutzengeln. Ich habe das schon oft in meinem eigenen Leben erfahren. Und manchmal ist man selbst für jemanden dieser Engel.“

„Nicht immer covern“: Zuschauer zerreißen Giovanni Zarrellas italienischen Robbie-Williams-Version

Während die ersten Reaktionen auf „Un Angelo“ größtenteils positiv ausfielen, gibt es Fans, die von den Neuinterpretationen bekannter Stücke des Klassikers genug haben: „Nicht immer covern“, wünschen sie sich von Giovanni Zarrella. Verwendete Quellen: instagram.com/giovannizarrella, Telamo-Pressetext zu „Per Sempre“