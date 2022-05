Gipfelstürmer „Brocken Benno“ wird 90 Jahre alt - und feiert seinen Geburtstag auf dem Harzer Brocken

Der als Brocken-Benno bekannte Gipfelstürmer Benno Schmidt ist mittlerweile 90 Jahre alt. © Imago

Ein Mann, ein Berg - und der Ort für die Geburtstagsfeier ist klar. Benno Schmidt, weithin bekannt als Brocken-Benno, wird an diesem Sonntag (22. Mai) 90 Jahre alt.

Wernigerode - Er hat den Brocken - also den höchsten Berg Norddeutschlands - bereits 9000 Mal bestiegen. Weil er an Krebs erkrankt ist, kann er dies an seinem Geburtstag nicht tun. Der Jubilar werde stattdessen mit einem Auto auf die Brocken-Kuppe gebracht, sagte Gunter Karste, der den Brockengarten im Nationalpark Harz betreut, der dpa. Gegen 11.00 Uhr soll oben auf Brocken-Benno angestoßen werden. Mit dabei sein will auch seine wanderfreudige Familie: Ehefrau Helga und die gemeinsamen Töchter Annette und Susanne.

Brocken-Benno, der es bis ins Guinnessbuch der Rekorde schaffte, hat mit seinen Aufstiegen 120 000 Kilometer bewältigt - und dabei mehr als 40 Paar Wanderschuhe verschlissen, wie er selbst sagte. Allerdings durfte der Ex-DDR-Bürger viele Jahrzehnte seines Lebens nicht auf den Berg hoch: «Obwohl der Berg von meinem Haus aus zum Greifen nah scheint, blieb er für mich unerreichbar, er lag im Sperrgebiet», berichtete er. Den 3. Dezember 1989 nennt der 89-jährige Wernigeröder deshalb den schönsten seines Lebens. An jenem Tag fiel die DDR-Grenzbefestigung auf dem Harz-Gipfel.

Egal ob schönes oder schlechtes Wetter, ob Glätte oder hoher Schnee, Benno stieg lange Zeit fast täglich auf den Berg. In besonderer Erinnerung geblieben sind dem kontaktfreudigen Wanderer Gespräche mit freundlichen Menschen, die ihn auf seinem Weg um Auskünfte oder Ratschläge baten. Weit mehr als 1500 Autogramme pro Jahr verteilte er während seiner Aufstiege, auf unzähligen Fotos der Brockenbesucher ist der Rekordwanderer verewigt, etliche Schulklassen kamen nur wegen ihm. Gern denkt Benno Schmidt auch an Begegnungen mit der Bergsteiger-Legende Reinhold Messner und dem Tierfilmer und Abenteurer Andreas Kieling zurück. (dpa)