Nach Unfall: Stefanie Hertel moderiert Schlagershow mit Gips am Arm

Von: Diane Kofer

Stefanie Hertel moderierte erstmals „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“. Doch kurz vor Aufzeichnung der MDR-Show brach sie sich den Arm.

Flachau – Der Weihnachtsabend beim MDR verlief ziemlich besinnlich. Bei „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“ schlugen zahlreiche Schlagerstars ruhige Töne an und begeisterten die Fans im gemütlichen Ambiente eines Weihnachtsdorfes. Stefanie Hertel (44) und DJ Ötzi (52) führten durch die Sendung – allerdings fiel dabei ein Detail ins Auge: Die Sängerin hatte einen Gips am Arm. Was ist passiert?

Stefanie Hertel moderiert Schlagershow trotz Gips am Arm

Stefanie Hertel ist vom Schubladendenken zwar genervt, gehört aber dennoch zu den großen Stars der Schlagerbranche. Nicht nur als Sängerin, sondern auch als Moderatorin ist sie Teil von großen Shows. Am 24. Dezember 2023 moderierte sie deshalb auch die Weihnachtssendung im MDR. Viele Fans hätten sie an der Stelle aber womöglich nicht vermutet, denn schnell zeigte sich, dass die Musikerin nicht fit war. Ganz im Gegenteil: Stefanie Hertel stand tapfer mit gebrochenem Arm vor der Kamera.

Zu Beginn der Show trägt die Musikerin noch einen dicken Wintermantel, unter dem sie ihren eingegipsten Arm gut verstecken kann. Dann geht es mit ihrem Kollegen aber in die warme Stube und Stefanie Hertel kann die Verletzung nicht länger verstecken. „Du musst mir ein bisschen helfen, du weißt ja, ich habe mich verletzt“, bittet sie DJ Ötzi um Unterstützung beim Ausziehen des Mantels – und darunter hervor kommt ein dicker Gips, den sie farblich auf ihr blaues Kleid abgestimmt hat.

So hat sich Stefanie Hertel den Arm gebrochen

Wie der MDR berichtet, stürzte Stefanie Hertel am Morgen vor der Abreise nach Flachau, wo die Sendung aufgezeichnet wurde, und verletzte sich dabei schwer. Die 44-Jährige stolperte, stützte sich ab und brach sich dabei den rechten Arm. Um den Gips kam sie deswegen nicht herum. Die Chance, ihre Moderationspremiere bei „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“ zu feiern, ließ sie sich aber nicht nehmen – und nahm den Unfall sogar mit Humor.

Die Sendung „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“ moderierte Stefanie Hertel zwar tapfer – die Sängerin hatte nach einem Unfall aber einen Gips am Arm. © Screenshot: „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“/ MDR (Fotomontage)

„Schick in Strick. DJ Ötzi ist sehr charmant, er geht mir bei den Moderationen wie ein Gentleman zur Hand“, hielt sie im Interview nach der Aufzeichnung fest. Der Gips wird allerdings noch bis Silvester ihr treuer Begleiter sein. Auch am 31. Dezember wird es eine Schlagershow im TV geben: Dass die Sendung schon im September aufgezeichnet wurde, empfand Moderator Hans Sigl (54) jedoch als komisch. Verwendete Quellen: „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“/ MDR (Ausstrahlung 24. Dezember 2023), mdr.de