Von „alle wunderschön“ bis „Hast dich so gemacht“: Fans diskutieren über Danni Büchners Video mit den Girls

Danni Büchners neuestes Instagramvideo mit ihren Töchtern Joelina und Jada sorgt für gemischte Reaktionen im Netz © Instagram: dannibuechner

Gemeinsam sind sie stark! Danni Büchner teilt Instagram-Clip, in dem sie sich mit ihren Töchtern zeigt. Die Fans der Prominenten feiern das coole Video.

Mallorca – Girlpower - Danni Büchner (44) könnte nicht stolzer auf ihre zwei Töchter Joelina Karabas (23) und Jada Karabas (18) sein! Die fünffache Mama teilt mit ihren Followern regelmäßig Schnappschüsse und Videoclips ihres Alltags und ihrer Karriere und veröffentlichte jetzt einen coolen Clip von sich und ihren zwei Mädels.



Im Rahmen des Social-Media-Postings, das die Influencerin auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilte, posiert sie mit ihren zwei Girls zu Beyoncés (40) Song „Run the World (Girls)“. Alle Mitglieder des Trios sind in dem Video top-gestylt, tragen trendige Outfits und lächeln selbstbewusst in die Kamera. Das bekannte Lied passt super zu dem Clip, den die Prominente veröffentlichte, da es eine Hymne über Girlpower und alle starken Frauen ist. In der Bildunterschrift zu dem Video schrieb der TV-Star stolz: „Meine kleinen/großen Babys.“ Zudem verlinkte sie die Instagram-Konten ihrer beiden Töchter und fügte auch ein rotes Herz-Emoji hinzu. Sie verkündete, dass sie zusammen als Familie einfach alles schaffen könnten und verriet: „Zusammen einfach unschlagbar!“

Danni Büchers Fans diskutieren über Videoclip mit ihren Girls

Die Follower des Stars zeigten sich begeistert über den Beitrag, den ihr Idol mit ihnen teilte und überfluteten die Kommentare mit zahlreichen positiven Nachrichten. So kommentierte einer der User voller Begeisterung: „Alle wunderschön.“ Und auch ein weiterer Anhänger der Schönheit schwärmte: „Du hast dich so gemacht, Bombe.“ Scheint ganz so, als ob der Star und ihr Nachwuchs mit dem tollen Mutter-Töchter-Posting ganz viel Girlpower verbreiten konnten!