„Fack ju Göhte“-Schönheit liebt Bundesliga-Star - sie hielten Beziehung lange geheim

Von: Leyla Yildiz

Schauspielerin Gizem Emre liebt einen Fußballprofi. © Instagram / gizem_xe

Eine Schauspiel-Schönheit, bekannt aus der „Fack ju Göhte“-Filmreihe, liebt einen deutschen Profifußballer. Der Sportler sprach nun über ihre Beziehung.

Frankfurt - Sie ist einer der Stars der beliebten deutschen Kino-Trilogie „Fack ju Göhte“: Gizem Emre. Die Schauspielerin schaffte mit ihrer Rolle als Schülerin Zeynep den Durchbruch und stand dabei unter anderem an der Seite von Elyas M‘Barek, Karoline Herfurth und Katja Riemann. Seitdem hat sich ihre Karriere nach oben entwickelt. Sie spielte bereits in zahlreichen deutschen Fernsehserien mit wie etwa „Alarm für Cobra 11“ und betreibt zusätzlich noch ein eigenes Café in Berlin.

Wie es bei ihr privat aussieht, dazu teilt sie nur selten etwas auf ihrer Instagram-Seite. Doch jetzt können sich ihre Fans über Liebes-News freuen. Denn Gizem Emre liebt den Profifußballer Christopher Lenz. Der 27-Jährige vom Eintracht Frankfurt hat mit der Bild über seine Beziehung zu der Schauspielerin gesprochen.

„Fack ju Göhte“-Star liebt Bundesliga-Profi: Sie haben sich durch eine gemeinsame Freunden kennengelernt

„Wir haben uns durch eine gemeinsame Freundin kennengelernt und uns dann ziemlich schnell gut verstanden“, sagt er. Über die drei Erfolgsfilme sprechen die beiden auch ab und zu, wie Lenz erklärt. „Natürlich ist Fack ju Göhte auch Thema bei uns und wir werden auch mal darauf angesprochen. Aber es ist nicht so, dass wir den Film ständig gemeinsam ansehen.“

Laut der Bild-Zeitung hat die Beziehung der beiden schon im letzten Jahr seinen Anfang genommen - bevor der Fußballer im Sommer seinen Wechsel von Union Berlin nach Frankfurt vollzog. Lange wusste niemand von ihrer Liebe, abgesehen von engen Freunden. Fotos auf den öffentlichen Instagram-Kanälen der beiden gab es nicht. „Seitdem wir zusammenkamen, haben wir immer nur privat etwas von uns hochgeladen. Vor ein paar Tagen habe ich dann das erste gemeinsame Foto gepostet“, sagt Lenz.

„Fack ju Göhte“-Schauspielerin in Beziehung mit Profi-Fußballer: Erstes Instagram-Foto der beiden

Damit ist ein Foto des Paars gemeint, das sie im Café der Schauspielerin zeigt. Beide tragen Maske, Emre hat eine Sonnenbrille auf ihrer Nase und lehnt sich an ihren Freund - beide schauen in den Spiegel. Dazu schrieb er: „Lazy sundays with Coffee are my favourite.“ Zu deutsch: „Faule Sonntage mit Kaffee, sind meine liebsten.“

Dann sind wir auf jeden Fall gespannt, ob Gizem Emre ebenfalls bald mal das ein oder andere Foto ihrer Liebe posten wird. (ly)