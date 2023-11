Gleich mehrmals: Howard Carpendale wurde mit Hollywood-Star verwechselt

Howard Carpendale ist nicht nur in Deutschland ein bekannter Musiker. Im Ausland wurde der Schlagersänger aber nicht nur einmal für einen ganz anderen Star gehalten.

München – Mit Hits wie „Ti Amo“ und „Hello Again“ hat Howard Carpendale (77) Schlagergeschichte geschrieben. Der gebürtige Südafrikaner tritt regelmäßig in verschiedenen Fernsehformaten auf und auch die Konzerte des passionierten Sängers sind nach Jahrzehnten noch immer gut besucht. In seiner Wahlheimat Deutschland kann Howard Carpendale dementsprechend nur selten inkognito auftreten. Wie er jetzt jedoch verriet, wurde er vor längerer Zeit mit einem berühmten Hollywoodstar verwechselt.

Nach Durchbruch: Howard Carpendale sehnte sich danach, unerkannt zu bleiben

Im Podcast „Schlager Planet Radio“ erzählt Howard Carpendale unter anderem von der Entscheidung, sein Heimatland Südafrika hinter sich zu lassen, um einen Neuanfang in Europa zu wagen. Der Schlagerstar berichtet, dass er damals „Probleme auf uns zukommen“ sah und eine Zukunft in seinem Geburtsland daher für unmöglich hielt.

In Deutschland erreichte Carpendale seinen Durchbruch, bevor er sich Anfang der 2000er kurzzeitig aus dem Musikbusiness zurückzog. Der Grund: Howie wollte endlich mal an einem Ort leben, an dem er nicht überall erkannt wird.

Autogrammjäger verwechselt Howard Carpendale mit anderem Promi

Wie der „Tür an Tür mit Alice“-Interpret im Podcast weiter preisgab, verreiste er in der Hoffnung, im Zielland inkognito unterwegs sein zu können. Diese Rechnung ging allerdings nicht auf. Direkt nach seiner Ankunft wurde Howard Carpendale demnach um ein Autogramm gebeten — allerdings nicht um sein eigenes. „Kurz nachdem ich da angekommen bin, hat mich jemand um ein Autogramm gebeten von Nick Nolte“, erzählt der Sänger im Podcast lachend.

Howard Carpendale ist nicht nur in Deutschland ein bekannter Musiker. Im Ausland wird der Schlagersänger aber schon mal für einen ganz anderen Star gehalten... © IMAGO/ Stefan Schmidbauer

Und tatsächlich scheinen sich Howie und der Hollywoodstar so ähnlich zu sehen, dass sie des Öfteren verwechselt werden. Carpendale berichtet amüsiert: „Das ist ein paar Mal passiert.“ Zuletzt stand Howard Carpendale bei der „Beatrice Egli Show“ auf der Bühne – und brachte die Gastgeberin sogar zum Weinen. Verwendete Quellen: Schlager Planet Radio