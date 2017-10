Wer ist dieser Gleyfy Brauly? Dilettantischer Sänger sorgt im Netz für Lacher

Wenn Ihr Kollege plötzlich schief „Fugivume“ trällert, dann könnte es an Gleyfy Brauly liegen. Der seltsame Sänger sorgt derzeit im Netz für Furore.

Brasilia/München - Gute Sänger gibt es viele auf der Welt - die manchmal auch berühmt werden. Und schlechte auch - denen die Bekanntheit meist (zurecht) versagt bleibt. Ein besonders dilettantischer allerdings sorgt derzeit im Netz für Furore. Und sammelt immer mehr Fans. Sein Name: Gleyfy Brauly (manchmal auch fälschlicherweise „Greyfy Brauly“ geschrieben). Wenn Sie noch nie von ihm gehört haben, dann schauen Sie am besten kurz dieses Video an - das sagt mehr als tausend Worte:

Falls Sie es nicht erkannt haben: Der Mann schmettert „Baby can I hold you“ von Tracy Chapman. Und das Video wird nicht nur durch den Untertitel (“Fugivumi“) lustig - sondern auch durch das ungewöhnliche Wesen von Gleyfy Brauly. Er singt einfach, wie ihm der Schnabel gewachsen ist - und kommt sich dabei ziemlich cool vor.

Es ist bei weitem nicht das einzige Video von Gleyfy Brauly, das im Netz kursiert, bei Facebook wie wild geteilt und bei YouTube fleißig geklickt wird. Weil Gleyfy Brauly in seiner unbeholfenen „Ich lächel alles weg“-Talentlosigkeit schon wieder hochtalentiert ist. Dafür wurde wohl der Begriff „Kult“ erfunden.

Aber wer ist dieser Gleyfy Brauly? Was man weiß: Der Mann ist Brasilianer. Gleyfy Brauly ist nur ein Künstlername. Laut globo.com heißt er bürgerlich José da Cruz Silva. Er kommt aus Coivaras, einer Stadt 68 km nördlich von Teresina. Laut uol.br war er früher Maschinist und spielte in verschiedenen Bands.

Gleyfy Brauly bekam Popularitätsschub durch Pink-Floyd-Legende

Gleyfy Braulys Bekanntheit stieg noch mal rapide an, als Pink-Floyd-Legende Nick Mason im September seine Version von „Another brick in the wall (Part 2)“ bei Facebook postete. „Wenn der Sound so gut ist, muss man nicht jedes Wort erkennen“, schrieb Schlagzeuger Mason dazu. Er habe bis zu der Aufnahme nie Englisch gelernt, meint Gleyfy Brauly. Und oh ja, das merkt man.

Sein Marktwert ist gestiegen, wie Gleyfy Brauly wohl nicht ohne Stolz betont. Früher hätte er umgerechnet 100 Dollar für eine Show bekommen, jetzt seien es schon zwischen 5.000 und 15.000. Zudem sei die Nachfrage nach seinen Auftritten rapide gestiegen.

Das Portal cidadeverde.com prophezeite Gleyfy Brauly bereits 2015 eine große Karriere: „Auffällig ist neben dem originellen Künstlernamen auch der Look von Greyfy, der Spiegelgläser und Krawatte zum karierten Hemd umfasst. Alles trägt dazu bei, eine Identität und eine Marke zu schaffen, die ihn Karriere machen lässt.“

Weiß Gleyfy Brauly also, dass er ziemlich seltsam wirkt? Und spielt alles nur? Unsere Vermutung: Der Mann ist ein Sonderling - aber er weiß, dass es seiner Karriere nur gut tut, wenn er das auch raushängen lässt.

Hier noch weitere Highlights aus seinem Oeuvre:

