Glück im Unglück: „Let‘s Dance“-Star Abdelkarim entging knapp Messerattacke in Duisburg

Abdelkarim hatte Glück im Unglück: Der ehemalige „Let’s Dance“-Star entkam nur knapp dem Messerangriff in einem Duisburger Fitnessstudio.

Duisburg – In einem Fitnessstudio in Duisburg kam es am Dienstagabend (18. April) zu einem grausamen Messerangriff. Schnell kam im Netz die Sorge auf, dass „Let’s Dance“-Star Abdelkarim (41) unter den Opfern sein könnte. Vier Menschen wurden bei der Tat schwer verletzt. Doch der Komiker gab via Instagram Entwarnung.

Messerattacke im Fitnessstudio: „Let‘s Dance“-Star Abdelkarim hatte großes Glück

„Vielen Dank für eure Nachfragen. Ich bin vom Angriff im Fitnessstudio in Duisburg zum Glück nicht betroffen“, beruhigte der 41-Jährige seine Fans. Doch was auch klar wird: Abdelkarim scheint großes Glück gehabt zu haben. Denn der TV-Star habe in dem Duisburger Studio der Fitnesskette John Reed trainiert, es allerdings „ca. 20 Minuten vor dem Angriff“ verlassen. „Mir geht es also gut“, schrieb der Komiker weiter.

Der Angriff sei natürlich „trotzdem hart und nicht in Worte zu fassen“. Er wünsche den vier Personen, die schwer verletzt wurden, „viel Kraft und hoffe, dass es ihnen sehr bald besser geht“.

Messerattacke in Duisburger Fitnessstudio: Fahndung nach dem Täter läuft

Die Fahndung nach dem Täter läuft weiterhin. Die Opfer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht und zum Teil notoperiert. Der Vorfall soll sich laut Medienberichten in der Umkleidekabine des Studios ereignet haben. Laut einer Pressemitteilung der Duisburger Polizei ist der mutmaßliche Täter circa 30 Jahre alt und hat ein „südländisches Erscheinungsbild“.

Eine vorläufige Personenbeschreibung liegt den Beamten mittlerweile vor: Er sei circa 1,80 Meter groß, habe eine normale Statur und trage einen schwarzen langen Vollbart. „Bekleidet gewesen sei er mit einem dunklen langärmligen Pullover sowie einer dunklen Hose. Außerdem habe er eine schwarze Kappe mit nach vorne gedrehtem Schirm getragen“, heißt es. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bei „Let's Dance" ist Abdelkarim schon längst ausgeschieden – seine Mitstreiter kämpfen aber noch immer erbittert um den Sieg. Verwendete Quellen: Polizei Duisburg, Instagram/abdelkarimtv