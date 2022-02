Nach 16 Jahren GNTM will Heidi Klum ein Verhaltens-Merkmal entscheidend ändern

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Heidi Klum hat beim Empfang der Models in der ersten Folge verkündet, eine Neuerung einzuführen. © ProSieben / Richard Hübner

Germanys next Topmodel ist dieses Jahr von Diversität geprägt. Aufgrund dessen hat sich Chefin Heidi Klum dazu entschlossen, ein langjähriges Verhalten zu ändern.

München - Die neue Staffel „Germanys next Topmodel (GNTM)“ ist so divers wie nie zuvor. Das zu betonen stand in der ersten Folge der seit 2006 laufenden Modelshow ganz oben auf der Liste. So sind Frauen verschiedenen Alters, unterschiedlicher Größen sowie Hautfarbe und Aussehen unter den Kandidaten dabei.

Diverses GNTM 2022: Kleinste Teilnehmerin ist 1,54 Meter groß

Die kleinste Teilnehmerin Kashmira misst gerade einmal 1,54 Meter, im Gegensatz dazu ist Wiebke mit 1,95 Meter die Größte unter den Nachwuchsmodels. Sie spielt erfolgreich als Profi beim deutschen Basketballverein Alba Berlin. Während es wie jedes Jahr wieder sehr junge Kandidatinnen gibt, überrascht GNTM-Chefin Heidi Klum dieses Mal mit einer Auswahl an älteren Teilnehmerinnen.

GNTM 2022 so divers wie nie zuvor: Drei ältere Kandidaten mit an Bord

Bereits in der ersten Sendung begeisterten Barbara (68), Lieselotte (66) und Martina (50) die Zuschauer. Aufgrund der hohen Altersspanne zwischen den einzelnen Models hat Heidi Klum sich nun entschlossen, ein Wort nicht mehr zu sagen, das in den vergangenen Jahren schon fast Kultstatus erlangt hat. Die 48-Jährige will ihre Teilnehmerinnen künftig nicht mehr „Meeeeedchen“ nennen. Warum? Das erklärte sie, als Barbara und Lieselotte zum ersten Mal vor der Jurorin stehen. „Ich hab auch überlegt, ich kann ja jetzt nicht mehr so wirklich ‚Mädchen‘ sagen, wir sind ja alle keine Mädchen mehr. Soll ich einfach ‚Models‘ sagen vielleicht? Ihr seid ja jetzt Models oder nicht?

Ob sie sich an ihren eigenen Vorsatz wohl hält oder ob ihr doch das ein oder andere Mädchen über die Lippen kommen wird, bleibt abzuwarten. Das können nur die nächsten Folgen zeigen. „Germanys next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben. (ly)

Eine der Kandidatinnen fiel in der ersten Folge negativ auf. Sophie nervte die GNTM-Zuschauer schon von Beginn.