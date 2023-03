GNTM-Chefin Heidi Klum in großer Trauer: All ihre Hunde sind gestorben

Mega-Schock für Heidi Klum: Die geliebten Hunde des Topmodels sind tot! Im Podcast verriet Ehemann Tom Kaulitz, wie viel Trauer der Verlust der beiden Vierbeiner bei dem Paar auslöst.

Derzeit ist Heidi Klum (49) in der neuen Staffel von Germany’s Next Topmodel im TV zu sehen. Fans schätzen das Topmodel vor allem für seine Fröhlichkeit. Wer hätte daher gedacht, dass Heidi Klum auch traurig sein kann? Doch der jetzige Schicksalsschlag sorgt für große Trauer im Hause Klum-Kaulitz: Beide Hunde der Superstars sind im Abstand von nur wenigen Wochen gestorben! Zunächst starb Hund Capper vor wenigen Wochen, ein Deutsch-Kurzhaar. Er wurde stolze 15 Jahre alt. Die Rasse ist vor allem für ihre Vitalität und Energie bekannt – ein Hund, der zu Heidi so gut gepasst hat!

Und jetzt ist auch noch der zweite Hund gestorben: Anton war ein Irischer Wolfshund und ein richtiger Riese! Das Schockierende dabei: Eigentlich hatte Anton sein ganzes Hunde-Leben noch vor sich. Er war gerade einmal vier Jahre alt! Dabei waren die beiden Hunde ein fester Bestandteil im Leben des Topmodels und des Tokio-Hotel-Musikers. Heidi liebte es, Fotos auf Instagram zu posten, mit sich, ihrem Liebsten Tom Kaulitz (33) und natürlich auch ihren beiden Lieblingshunden Capper und Anton. Kaum vorstellbar, wie unfassbar groß die Trauer sein muss, die treuen Begleiter verloren zu haben!

„Ich habe keine Tränen mehr übrig“ – große Trauer im Hause Klum-Kaulitz

Ehemann Tom Kaulitz sprach mit seinem Zwillingsbruder Bill (33) nun zum ersten Mal über den großen Verlust. Im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ gaben die beiden offen und ehrlich Einblicke in ihre Gefühlswelt. Denn auch Bill hat einen treuen Vierbeiner verloren: Sein Hund Stitch, eine sympathische Bulldogge, ist am selben Tag gestorben wie Hund Anton. Und obwohl man Musiker Tom eher für rockige Gitarrenriffs kennt, verbirgt sich unter der harten Schale wie so oft ein weicher Kern. Für den Verlust seiner Lieblings-Vierbeiner findet er nach all der Trauer kaum noch Worte: „Ich habe keine Tränen mehr über. Ich kann es nicht begreifen!“

Heidi Klum und Tom Kaulitz müssen jetzt ganz stark sein. Denn die Hunde des Paares sind gestorben. © Screenshot/Instagram/heidiklum (Fotomontage)

Bei Bill ist es sogar noch schlimmer: „Ich habe noch nie so viel geweint. Mein Gesicht ist aufgeschwollen“. Bill hatte auf Instagram auch eine emotionale Abschieds-Nachricht verfasst: „Lieber Stitch, ich werde es nie verstehen, warum das Leben dich so früh, so unerwartet, so plötzlich von mir genommen hat.“ Und dabei wusste er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass auch der Wauzi von Zwillingsbruder Tom gestorben war. Bei all den Schicksalsschlägen dürfte der einzige Trost wohl darin bestehen, dass die drei Vierbeiner im Hunde-Himmel nicht alleine sind.