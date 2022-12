GNTM-Dreharbeiten: Heidi Klums Oberweite sprengt das TV-Mikrofon

Heidi Klum teilt auf ihrem Instagram-Account gern Blicke hinter die Kulissen ihrer beruflichen Projekte. Nun zeigt teilt sie mit ihren Followern eine kleine Panne vom Dreh. © Imago IMages

Heidi Klum (49) teilt auf ihrem Instagram-Account nicht nur private Eindrücke, sondern auch immer wieder Blicke hinter die Kulissen ihrer beruflichen Projekte. Spannende Outfits sind oft Bestandteil dieser Posts, denn die GNTM-Moderatorin zeigt sich gern freizügig. In einem neuen Kurzvideo auf ihrem Profil wird sie scheinbar gerade für einen Dreh mit einem Ansteckmikrofon ausgestattet. Doch das Anheften des technischen Utensils will nicht so recht gelingen.

Sichtlich müht sich der Techniker ab und kommt bei seinem Job ordentlich ins Schwitzen. Aber woran liegt es, dass gleich zwei der Ansteckmikros zerbrechen? Im Clip erscheint es fast so, als würde es tatsächlich an Heidi Klums Brüsten liegen. Das Model steckt nämlich in einem engen Minikleid mit Leopardenmuster, das für ein recht üppiges Dekolleté sorgt. Und um ein kleines Mikro an einem so engen Kleid anzuheften, braucht es schon etwas Feingefühl.

Heidi Klum nimmt das Missgeschick mit Humor

Heidi Klum lässt sich von dem schwierigen Verkabelungs-Unterfangen nicht aus der Ruhe bringen und muss sogar laut lachen, als die Klemme des Mikros bricht. Für welches Format das Model hier dreht, wird in dem Clip übrigens nicht verraten. Da der Tontechniker jedoch ein Sweatshirt mit der entsprechenden Aufschrift trägt, liegt es nahe, dass es sich um Dreharbeiten für „Germany‘s Next Top Model“ handelt. Der Castingshow-Dauerbrenner soll ab Frühjahr 2023 wieder über die Bildschirme flimmern.