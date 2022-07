Milliardärsfrau Barbara Meier verrät: Ihre Tochter soll für ihr Taschengeld arbeiten

Teilen

Barbara Meier und ihr Ehemann Klemens Hallmann haben klare Vorstellungen von der Erziehung ihrer Kinder © IMAGO / Sven Simon

Kinder von reichen Eltern bekommen alles geschenkt? Nicht im Falle von Barbara Meier und Klemens Hallmann. Ihre Tochter soll später auf jeden Fall arbeiten.

Seit 2019 ist Barbara Meier (35) nun schon mit ihrem Ehemann Klemens Hallmann (46) verheiratet. Damals feierten das Model und der österreichische Unternehmer eine romantische Traumhochzeit in Venedig, zu der zahlreiche Stars geladen waren. 2020 krönte Töchterchen Marie-Therese (2) das Liebeglück des Paars, das derzeit ein weiteres Kind erwartet.

In finanzieller Hinsicht müssen sich die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin und ihr Ehemann bekanntlich keine Sorgen machen – schließlich ist Klemens Hallmann ein milliardenschwerer Investor. Trotzdem will Barbara, dass ihre Tochter bescheiden aufwächst und die Werte „Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit“ verinnerlicht. „Es klingt abgedroschen, aber so wurde ich erzogen“, betont das Model im Interview mit Gala. Schließlich kann auch die gebürtige Ambergerin einen bodenständigen Lebenslauf vorweisen – zumindest bis zu ihrer GNTM-Teilnahme.

Milliarden, Millionen, steinreich: Diese ehemaligen GNTM-Models leben heute im Luxus Fotostrecke ansehen

Nach dem Fachabitur studierte Barbara Meier Mathematik und wollte eigentlich Programmiererin werden. Mit dem Gewinn der Model-Castingshow änderte sich jedoch schlagartig alles für die rothaarige Schönheit: Sie wurde das Werbegesicht von zahlreichen Marken, zierte die Titelseiten von Modemagazinen und lief für nationale wie internationale Designer über den Laufsteg.

Barbara Meier: Tochter Marie-Therese soll Zeitungen austragen

Trotz allem wünscht sich Barbara eine ganz normale Kindheit für ihre Tochter. Für ihr Taschengeld soll Marie-Therese auch später mal arbeiten, stellt die künftige Zweifach-Mama klar. Sie hat auch schon ganz konkrete Vorstellungen, welche Jobs ihre Tochter machen könnte. „Sowas, was ich gemacht habe: Zeitung austragen, Limonade verkaufen. Klassische Dinge, die alle Kinder tun, soll sie auch tun“, erklärt die Schauspielerin.

Eine Influencer-Karriere schwebt Barbara also nicht für ihre Tochter vor. Doch wer weiß, vielleicht wird Marie-Therese ja irgendwann in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama treten und ebenfalls eine Karriere als Laufsteg-Star einschlagen? Als Mutter-Tochter-Gespann könnten sie Heidi Klum (49) und deren Tochter Leni Klum (18) ernsthafte Konkurrenz machen…

Bis dahin ist natürlich noch lange hin und im Moment konzentriert sich Barbara Meier vor allem auf ihre Schwangerschaft mit Baby Nummer zwei, das im Herbst zur Welt kommen soll.