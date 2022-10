GNTM-Model Lucy Hellenbrecht nach Geschlechtsumwandlung: „Dehnen macht immer noch Spaß“

Teilen

Lucy Hellenbrecht plaudert im Netz ganz offen. © Instagram/Lucy Hellenbrecht

Ex-GNTM-Kandidatin Lucy Hellenbrecht spricht auf Instagram offen über ihre Geschlechtsumwandlung. Sie habe sich regelmäßig „dehnen“ müssen - auch von Männern.

Lucy Hellenbrecht (23) wird intim! Die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“ ging stets offen mit ihrer sexuellen Identität um. Noch vor ihrer geschlechtsangleichenden Operation nahm die Kasselerin 2020 an der Castingshow von Model-Mama Heidi Klum (49) teil. Dort war nach Folge sieben Schluss für das Transgender-Model, doch von der Bildfläche verschwand Lucy noch lange nicht. Auf Instagram hielt sie ihre Fans seitdem über ihre Wandlung vom Mann zur Frau auf dem Laufenden. Ende 2020 unterzog sich die rothaarige Schönheit einer operativen Geschlechtsumwandlung, anschließend folgte eine Brust-Operation.

Mittlerweile ist Lucy auch als Schauspielerin aktiv. In der ARD-Telenovela „Rote Rosen“ spielt sie die junge Pferdewirtin Nici, die genau wie Lucy als Junge geboren wurde. Dass im Netz immer wieder wilde Berichte über sie kursieren, ist die Seriendarstellerin mittlerweile gewohnt. In ihrer aktuellen Instagram-Story zeigt sie sich amüsiert über einen alten Bericht mit dem folgenden Teaser: „Germany‘s Next Topmodel-Star Lucy Hellenbrecht verrät: Sie hat sich nach dem Eingriff von Männern dehnen lassen.“

Lucy Hellenbrecht: Artikel brachte ihr 500 neue Follower ein

Voller Humor kommentiert der Transgender-Star die Tatsache, dass der Artikel von 2021 nochmal „viral“ ging: „Jetzt weiß ich auch, warum ich seit Samstag einfach 500 Abonnenten gemacht habe.“ Zur Erklärung: Nach ihrer geschlechtsangleichenden Operation hatte Lucy im Netz offen darüber gesprochen, dass sie ihre künstlich erzeugte Vagina regelmäßig dehnen müsse, damit diese nicht zuwachse. Dazu dienen so genannte „Dehnungsstifte“, doch auch Geschlechtsverkehr mit einem Mann könne diesen Zweck erfüllen.

Auch wenn Lucy den Teaser anstößig findet, reagiert sie doch mit Humor auf den Bericht. „Privat könnte ich mich brutal aufregen über diese ****überschrift. Öffentlich sag ich einfach mal: ‚dehnen macht immer noch Spaß‘“, deutet sie vielsagend an. Genau für unverblümte Aussagen wie diese lieben die Fans die TV-Beauty.

Über ihren aktuellen Beziehungsstatus ist allerdings wenig bekannt. Ende September 2021 verkündete Lucy die Trennung von ihrem Freund Nikita. Seitdem geht sie offiziell als Single durchs Leben.