Ex-GNTM-Model Sarina Nowak ist in den USA heute ein Superstar

Teilen

Sie war Teilnehmerin bei „Germany’s next Topmodel“, ihren großen Durchbruch schaffte Sarina Nowak jedoch in den USA – und das als Curvy-Model! Jetzt verrät sie, wie es zu der radikalen Umstellung kam.

Los Angeles – Sarina Nowak (29) nahm 2009 als Teenager an der vierten Staffel von „Germany’s next Topmodel“ teil. Dort belegte sie den sechsten Platz der Castingshow, doch der große Erfolg blieb zunächst aus. Bis zu ihrem Umzug in die USA. Heute ist die Blondine ein international gebuchtes Curvy-Model, das für „Sports Illustrated“ über den Runway lief und an der Seite von Khloé Kardashian (39) posierte. Nun verrät sie ihr Erfolgsrezept.

Sarina Nowak: „Liebe meine Kurven bis heute“

Heute zeigt Sarina Nowak ihre Kurven gerne und ist stolz auf ihren Körper. Doch bevor sie in die USA umgezogen ist, war an eine Karriere als Curvy-Model nicht zu denken. Im Interview mit ProSieben verrät die 29-Jährige, dass ihr Karrierewandel erst nach dem Umzug Gestalt annahm: „Ungefähr ein Jahr nach meinem Umzug nach Los Angeles hat es ‚Klick‘ gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich eine Veränderung in meinem Leben brauche. Dass ich meinen Körper nicht mehr mit Diäten quälen möchte. Dass ich glücklich sein will“.

Milliarden, Millionen, steinreich: Diese ehemaligen GNTM-Models leben heute im Luxus Fotostrecke ansehen

Das Model gesteht, dass es sich in ihrem „schlanken Körper“ nie wohlgefühlt habe. Sarina sei immer von der Angst begleitet worden, „bei Castings nicht in die Klamotten der Designer zu passen“. Daher habe sie den Entschluss gefasst, „mein Leben und meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist“. Die heute 29-Jährige habe wieder angefangen, „normal zu essen“ und habe an Gewicht zugelegt. Und sie liebe ihre Kurven bis heute, gesteht das Model im Gespräch.

„Germany‘s next Topmodel“: Die Teilnehmerinnen der vierten Staffel Sarina Nowak ist nicht die einzige „Germany‘s next Topmodel“-Kandidatin der vierten Staffel, die nach wie vor in den Medien zu sehen ist. Auch die ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerinnen Tessa Bergmeier und Larissa Marolt nahmen 2009 an der Modelshow teil. Als Siegerin ging damals die Münchenerin Sara Nuru hervor.

Sarina Nowaks Weg zum internationalen Curvy-Model

Als Curvy-Model stehen Sarina Nowak in den USA alle Türen offen. Nach ihrem Umzug in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ging es 2017 zunächst mit einem Laufstegjob für die US-Zeitschrift „Sports Illustrated“ los. Es folgten Jobs für die Modemarke „Forever21“ und Kim Kardashians (42) Label „Skims“, 2018 posierte sie sogar an der Seite von Kloé Kardashian. Doch auch im deutschen Fernsehen war Sarina Nowak zu sehen: So war sie Teilnehmerin in der Sat.1-Show „Dancing on Ice“, wo sie es bis ins Finale schaffte. Im vergangenen Jahr lief sie darüber hinaus über den Laufsteg der Londoner Fashion Week.

Privat musste sich das Model 2022 von einer schweren Operation erholen. Bei Sarina Nowak wurde ein Hirntumor entdeckt, der sich durch starke Kopfschmerzen bemerkbar machte. Die OP sei jedoch erfolgreich verlaufen, auch wenn Nowak seitdem einen unstillbaren Durst verspüre, wie sie gegenüber Gala erklärte. Verwendete Quellen: ProSieben, Gala, Stylebook