GNTM-Model Tessa Bergmeier will Konkurrenten im Dschungelcamp zum Veganismus konvertieren

Tessa Bergmeier zieht im Januar ins Dschungelcamp. © RTL

Tessa Bergmeier wird im Dschungelcamp zu sehen sein. Die 33-jährige ist Veganerin und wird ihre Einstellung auch an die anderen Kandidaten weitergeben.

Die ehemalige GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier (33) ist Veganerin und verrät nun in einem RTL-Interview, wie sie mit den Ekel-Prüfungen im Dschungelcamp umgehen wird. Die Termine für nächstes Jahr stehen schon fest: Ab Freitag, den 13. Januar 2023 heißt es bei RTL wieder „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Alle 17 Termine werden von Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) moderiert. Mit der vegan lebenden Tessa Bergmeier dürfte es noch spannend werden.

Bereits bei GNTM zog Tessa die Aufmerksamkeit auf sich, in dem sie Heidi Klum den Mittelfinger zeigte. Nun spricht das Model darüber, was sie tut wird, wenn es in einer Dschungelcamp-Prüfung nötig wäre Tiere oder nicht-vegane Produkte zu essen. Das Model verrät in dem RTL-Interview: „Keine Tiere zu essen ist keine Grenze, sondern meine Vorstellung von Ethik und Moral. Genauso, wie jemand anderes die Einstellung hat, keine Menschen zu essen, möchte ich keine Lebewesen essen“.

So geht das Model mit Kritik um

Doch der 33-jährigen reicht es nicht, selbst keine tierischen Produkte zu essen. Sie möchte auch andere davon überzeugen: „Allerdings habe ich auch das Gen, wenn ich jemanden sehe, der Fleisch kauft, die Person darauf anzusprechen, dass es vegane Alternativen gibt.“ Ihre Einstellung könnte für die anderen Camper den Verlust von Punkten heißen. Doch dazu hat die Influencerin eine klare Einstellung: „Wenn die Camper mich dafür anpflaumen, kann ich darüber aufklären. Vielleicht stimme ich den einen oder anderen um oder rege zumindest zum Nachdenken an. Wenn man ein Problem hat, sollte man darüber sprechen“.