GNTM-Model Sara Kulka will mit toter Oma sprechen

Sara Kulka geht bei „Nightwatch“ auf paranormale Sprurensuche © TLC

Gespräch mit ihrer toten Oma: Sara Kulka enthüllte, dass sie Kontakt mit ihrer verstorbenen Großmutter aufnahm. Das Model konnte ihrer nicht mehr lebenden Verwandten Danke sagen.

Berlin – Die Oma der einstigen „GNTM“-Kandidatin Sara Kulka (31) war wie eine Mutter für sie! Die Prominente ist bis zu ihrem sechsten Lebensjahr bei ihrer Großmutter in Polen aufgewachsen. Ihre Mama Goscha (49) zog in dieser Zeit nach Deutschland, um sich dort ein besseres Leben aufzubauen. In einem Gespräch mit „Bild“ sprach die Schönheit jetzt darüber, wie schwer der Verlust ihrer Oma für sie zu verkraften war, als diese 2017 starb. Sie verriet, dass sie den Tod ihrer geliebten Großmutter viele Jahre lang nicht realisiert und verdrängt habe.



Die Prominente verriet: „Ich habe versucht, diese Tatsache und meine Gefühle zu verdrängen und es hat bestimmt zwei Jahre gedauert, bis ich das wirklich verarbeiten konnte. Erst als ich in einer Klinik war, habe ich mich diesen Gefühlen gestellt.“ Nachdem ihre Oma aus dem Leben geschieden war, hatte sie das Gefühl, dass ihre tote Verwandte wie ein Schutzengel über sie und ihre Kids wacht und wollte mit ihr Kontakt im Jenseits aufnehmen.

Im Rahmen der TV-Sendung „Nightwatch – Jenseits der Angst“ bekam die ehemalige TV-Show-Teilnehmerin jetzt die Chance, gemeinsam mit ihrer Mutter, dem spirituellen Medium Nina Herzberg (41) und dem Jenseitsforscher Markus Menzel (48), die Gedenkstätte des ehemaligen DDR-Gefängnisses Berlin-Köpenick zu besuchen. Dort angekommen, erlebte die Gruppe einige Gänsehautmomente, als sie versuchten, Kontakt zum Jenseits aufzunehmen.

Sara Kulka wollte mit ihrer toten Oma sprechen

An dem Ort angekommen, soll das Model mit ihrer verstorbenen Oma tatsächlich in Kontakt getreten sein. Über das paranormale Erlebnis berichtete sie: „Nina konnte durch meine Oma meine größte Angst herausfinden. Diese Angst begleitet mich täglich, doch öffentlich habe ich nie darüber gesprochen. Das Erlebnis war sehr intensiv. Mir kommen die Tränen, wenn ich daran denke. Aber durch das Gespräch geht es mir besser, weil ich glaube, dass meine Oma auf meine Kinder aufpasst.“ Besonders wichtig war es für sie dabei, sich bei der Kontaktaufnahme mit dem Jenseits bei ihrer Oma für alles zu bedanken. Sie sei „dankbar, dass ich nicht nur meiner Oma Danke sagen konnte, sondern auch beweisen konnte, dass es Paranormales wirklich gibt“.