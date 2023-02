GNTM-Siegerin Luisa Hartema ist schwanger

GNTM-Siegerin Luisa Hartema ist schwanger © Instagram: luisahartema_

Model Luisa Hartema ist schwanger. Das gab die GNTM-Siegerin von 2012 nun auf Instagram bekannt, und teilte dort auch gleich ein süßes Foto von ihrem Babybauch.

2012 bekam Luisa Hartema von Heidi Klum das letzte Foto und wurde somit zum schönsten Model Deutschlands gewählt. Die damals 18-jährige gewann die siebte Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ und zählt, auch noch zehn Jahre nach ihrem Sieg, zu den erfolgreichsten Gewinnerinnen der Castingshow.

Auf Instagram gab die mittlerweile 28-Jährige jetzt bekannt, dass sie aktuell ihr erstes Kind erwartet. Am Sonntag teilte das Model ein süßes Foto mit ihrem wachsenden Babybauch.

Auf den zwei Schwarz-Weißenn-Fotos trägt Luisa lediglich einen Baumwoll-BH und eine Hose. In ihrer Hand hält sie das Ultraschallbild neben ihrem nackten Bauch.



„Vielen Dank, dass du diesen wunderschönen Moment festhältst“, bedankt sich das Model bei der Fotografin. Aktuell verbringt die werdende Mama einen erholsamen Skiurlaub in Österreich, von dem sie einige Schnappschüsse mit ihren fast 100.000 Instagram-Fans teilt.

Vater des Kindes ist nicht bekannt

Ob Luisa aktuell in einer Beziehung ist und wer der Vater ihres Kindes ist, hat das Model nicht bekannt gegeben. Seit ihrem GNTM-Gewinn versucht Luisa ihr Privatleben so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. In einem Gespräch mit „Promiflash“ verriet die 28-Jährige einmal, dass sie öffentlich nicht über ihre Beziehungen sprechen werde, um zu vermeiden, dass andere ihr Liebesleben kommentieren.

Luisa ist nicht die einzige GNTM-Siegerin, die aktuell im Baby-Fieber ist. Auch Sara Nuru war letztes Jahr schwanger und hat vor wenigen Wochen ihr erstes Kind zur Welt gebracht.

Über ihr Baby und den Vater des Kindes ist kaum etwas bekannt, denn auch Sara hält ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Sara Nuru gewann 2009 die vierte Staffel von „Germany‘s next Topmodel“.