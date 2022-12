GNTM-Siegerin Sara Nuru zeigt ihre pralle Babykugel im Netz

Sara Nuru strahlt vor Freude. © Instagram/Sara Nuru

Sara Nuru gab im September ihre erste Schwangerschaft bekannt. Jetzt teilte die einstige Topmodel-Gewinnerin einen Schnappschuss auf Instagram.

Berlin – Für Fans der einstigen „Germany’s Next Topmodel“-Siegerin Sara Nuru (33) gab es im September eine tolle Überraschung. Die TV-Schönheit machte nämlich öffentlich, dass sie ihr erstes Kind erwartet! Genauere Details zu ihrem ungeborenen Baby wollte Sara damals noch nicht verraten, daher ist auch nicht bekannt, wann der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken wird. Auf Social Media teilte die GNTM-Nummer-Eins jetzt allerdings einen Schnappschuss, der erahnen lässt, dass sie in nicht allzu langer Zeit endlich Mutter werden wird. Das Bild zeigt die werdende Mama mit einer eindrucksvollen Babykugel.

Auf dem Foto, das Sara Nuru auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte, ist die 33-Jährige gemeinsam mit einer Freundin zu sehen. Beide Frauen halten ihre Schwangerschaftsbäuche aneinander und lachen glücklich in die Kamera. Während ihre Freundin erst eine eher kleine Kugel vorweisen kann, ist Saras Schwangerschaft unter ihrem fliederfarbenen Kleid mehr als deutlich zu erkennen. Unter den fröhlichen Schnappschuss schrieb die Gewinnerin von Heidi Klums (49) Model-Show: „Same same but different, oder? (eine von beiden ist kurz vorm Platzen).“

GNTM-Gewinnerin Sara Nuru wird demnächst ihr erstes Kind zur Welt bringen

Mit einem lachenden Emoji macht Sara Nuru in ihrem Posting klar, dass sie ihre körperlichen Veränderungen durch die Schwangerschaft sehr wohl mit Humor nehmen kann. Dass sie ihr erstes Kind erwartet, hatte die Ex-GNTM-Kandidatin erstmals im September in der TV-Sendung „NDR Talk Show“ bekannt gegeben. Damals erklärte sie jedoch auch, dass sie nicht allzu viele Details zu ihrem Nachwuchs öffentlich machen wolle.

Über den geplanten Geburtstermin wollte Sara Nuru in dem öffentlichen-rechtlichen Interview-Format noch nicht sprechen. „Ich habe das Gefühl, das ist ein schlechtes Omen. Aber die Hälfte ist durch“, gab sie damals ausschließlich preis. Sobald das Kind auf der Welt ist, wird die Unternehmerin die freudigen Neuigkeiten aber sicherlich mit ihren Followern in den sozialen Netzwerken teilen.