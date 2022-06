GNTM-Model Sophie Dräger will ihre blonden Haare zurück

Sophie wünscht sich ihre blonden Haare zurück © Instagram/sophiieclara

Sophie Dräger vermisst ihren Barbie-Look. Auf Instagram kündigt die Model-Anwärterin an, sich von ihren schwarzen Extensions zu verabschieden.

Alle Jahre wieder findet bei „Germany’s Next Topmodel“ das traditionelle Umstyling statt. Dann entscheidet Model-Mama Heidi Klum (49), welche Typveränderung es für die Kandidatinnen gibt – und wer Haare lassen muss. Eine besonders krasse Verwandlung erlebte dieses Jahr Sophie Dräger (19). Die Harsewinkelerin musste sich von ihrer blonden Mähne trennen, denn Heidi wollte sie mit dunklen Haaren sehen. Prompt wurden ihr schwarze, lange Extensions verpasst – und Sophie verwandelte sich von Barbie in Schneewittchen.

Diese optische Verwandlung stürzte sie in ein Wechselband der Gefühle. Der Model-Anwärterin gefiel der neue Look zwar gut, trotzdem vermisste sie ihre blonden Locken. Bei einer Instagram-Fragerunde verrät Sophie nun, dass sie tatsächlich wieder zu ihrer alten Frisur zurückkehren will. Dafür hat sie sogar bereits konkrete Pläne. „Ich habe mich schon mit meinem Friseur beraten und wir planen eine lange Reise in Richtung Blond“, offenbart die TV-Beauty. Denn natürlich wird es Zeit brauchen, bis sich Sophie wieder zurück in einen Blondschopf verwandelt – es soll ja alles natürlich aussehen.

Sophie Dräger polarisierte die „GNTM“-Zuschauer

Dank Umstyling schaffte es Sophie Dräger bei „GNTM“ bis in die Top Ten. Dann wurde ihr die Hiobsbotschaft überbracht, dass Heidi Klum leider kein Foto für sie hatte. Besonders in den ersten Folgen fiel Sophie mit ihren selbstbewussten Aussagen auf – allerdings nicht immer positiv. So betonte sie schon am Anfang: „Die Show soll mein Karrieresprungbrett sein. Ich möchte, dass jeder meinen Namen kennt.“ Mit ihrer ehrgeizigen Art polarisierte die Abiturientin schnell die Zuschauer.

Trotzdem verabschiedete sich Sophie letzten Endes mit einer versöhnlichen Note von „GNTM“: Im Finale wurde ihr der Personality Award verliehen. Der Preis wurde per Zuschauer-Voting bestimmt und Sophie räumte die meisten Stimmen ab, womit sie sich als unverhoffter Publikumsliebling entpuppte. Später schrieb sie auf Instagram: „Mir bedeutet dieser Award wirklich sehr viel. Ich war zu Beginn der Staffel die meist gehasste Kandidatin und jetzt bin ich die Gewinnerin des Personality Awards. Es ist unglaublich.“