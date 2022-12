„Weihnachtslook?“: GNTM-Star Stefanie Giesinger begeistert im Bikini vor dem Tannenbaum

Von: Alica Plate

Stefanie Giesinger steht im Bikini vor ihrem Weihnachtsbaum © Screenshot/Instagram/stefaniegiesinger

Stefanie Giesinger heizt auf Instagram ihre Community ein - in einem knappen Bikini steht das Model vor einem geschmückten Baum und schickt ihren Fans heiße Weihnachtsgrüße.

Hinweis: Liebe Leserinnen und Leser, dieser Artikel stammt ursprünglich vom Dezember 2021. Wegen seiner großen Beliebtheit in den sozialen Medien haben wir ihn für Sie aus dem Archiv geholt.

Berlin - Mit ihrem Weihnachtslook haut Stefanie Giesinger (25) derzeit ihre Fans vom Hocker. Die ehemalige „Germanys next Topmodel“-Kandidatin zeigte sich in ihrer Instagram-Story kürzlich mit einem knappen Bikini und scherzte, dass sie ihr Outfit für die Festtage bereits gefunden hätte. Ganz schön schlüpfrig...

Während es in ganz Deutschland zunehmend frostig wird, heizt Stefanie Giesinger ihre Community mit einem freizügigen Foto ein. Dabei steht das Topmodel in einem knappen Zweiteiler vor einem geschmückten Weihnachtsbaum und stiehlt ihm dabei glatt die Show. Der perfekte Look für Heiligabend? Sicherlich nicht, wie sie anschließend klarstellt. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet

Stefanie Giesinger posiert im Bikini vor dem Weihnachtsbaum

In einen schwarzen Bikini gehüllt posiert Stefanie vor ihrem Weihnachtsbaum und trägt dazu weiße Stiefel - ein Bild, das sich durchaus sehen lassen kann. „Weihnachtslook?“, erkundigt sie sich bei ihren Followern. Doch dabei scheint es sich glücklicherweise um ein Scherz zu handeln. Denn das Topmodel macht im Zweiteiler zwar eine gute Figur, doch für die Weihnachtstage wäre dieses Outfit doch ein wenig zu schlüpfrig - besonders bei den eisigen Temperaturen.

Denn kurz nach der geposteten Story versichert der „GNTM“-Star, dass sie natürlich nicht im Bikini an Heiligabend auftauchen wird. Doch wie ihr festlicher Look tatsächlich ausfällt, hielt die 25-Jährige erstmal für sich. Wir sind gespannt! *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA