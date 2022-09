Auch Roland Kaiser kommt: Die Gästeliste der Goldenen Henne mit Florian Silbereisen

Die Goldene Henne 2022 lockt viele prominente Gäste nach Leipzig. Unter anderem darf Florian Silbereisen Roland Kaiser und Andreas Gabalier auf der Bühne begrüßen. (Fotomontage) © IMAGO/Eventpress & IMAGO/Future Image

Die Goldene Henne 2022 lockt auch viele Schlagerstars nach Leipzig. Unter anderem treten Roland Kaiser und Andreas Gabalier bei der Preisverleihung auf.

In wenigen Tagen ist es so weit: Am 7. Oktober wird die Goldene Henne verliehen. Durch die Gala führt niemand geringeres als Schlagerstar Florian Silbereisen (41). In der Leipziger Media City begrüßt der Moderator ab 20.15 Uhr jede Menge prominente Gäste. Mittlerweile ist auch bekannt, welche Stars geladen sind. So erscheint unter anderem Musik-Ikone Roland Kaiser (70) auf dem roten Teppich der Veranstaltung.

Der Sänger darf sich Hoffnungen machen, seine zweite Goldene Henne zu gewinnen. 2014 wurde er bereits für sein Lebenswerk geehrt, nun könnte er auch in der Entertainment-Kategorie abräumen. Nominiert wurde der Ausnahmekünstler für seine kultigen „Kaisermania“-Shows, die jährlich am Dresdner Elbufer stattfinden. Seine Konkurrenz besteht unter anderem aus Frank Plasbergs (65) Jahresrückblick („2021 – Das Quiz“) und dem „Wetten, dass...?“-Comeback von Thomas Gottschalk (72).

Goldene Henne 2022: Auftritte von Andreas Gabalier, Leony und Adel Tawil

Auch Schlagerkollege Andreas Gabalier (37) steht auf der Nominierten-Liste und tritt bei der Preisverleihung mit seinem Song „Jede Zeit und jeder Held hat seine Wunden“ auf. Nachdem der Volks-Rock‘n‘Roller 2018 leer ausging, darf er dieses Jahr auf eine Auszeichnung in der Kategorie Musik hoffen. Möglicherweise klappt es ja im zweiten Anlauf? Durchsetzen muss er sich unter anderem gegen Michael Patrick Kelly (44) und Leony (25). Beide Sänger haben ihren Auftritt bei der Goldenen Henne bestätigt und werden ihre Hits „Blurry Eyes“ sowie „Remedy“ performen.

Die Zuschauer dürfen sich außerdem auf einen Auftritt der Rockband City freuen. Für die Osterberliner Gruppe ist es eines der letzten Konzerte überhaupt: Ende des Jahres geben sie ihren Abschied von der Bühne. Davor heizen sie den Fans noch einmal gehörig ein. Das hat auch Popstar Adel Tawil (44) vor. Bei der Goldenen Henne präsentiert der Sänger seine brandneue Single „Niemandsland“, die auf seinem bisher unveröffentlichten vierten Studioalbum enthalten ist.

Etwa ganz besonders hat sich die 1980er-Jahre-Band Alphaville für den Abend ausgedacht. Zusammen mit dem MDR-Sinfonieorchester performt die Gruppe ihren Superhit „Big in Japan“ - Gänsehaut-Feeling garantiert!